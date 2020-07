ORF III am Donnerstag: Neue Folge „Fernsehen zum Gernsehen – das erotische Archiv“ und dreimal Spiras „Alltagsgeschichten“

Außerdem: Finaler Sitzungstag des Nationalrats live

Wien (OTS) - Vor der Sommerpause tagt der Nationalrat am Donnerstag, dem 9. Juli 2020, ein letztes Mal – ORF III Kultur und Information überträgt ab 10.00 Uhr, kommentiert von Reiner Reitsamer, Vera Schmidt und Martin Wendel. Der Tag beginnt mit einer Fragestunde an die Bundesministerin für Frauen und Integration Susanne Raab (ÖVP). Weiters stehen u. a. Anträge aus dem Menschenrechtsausschuss auf der Tagesordnung. ORF 2 (Kommentator: Fritz Jungmayr) überträgt bis 13.00 Uhr.

In der zweiten Folge der Sommerstaffel „Fernsehen zum Gernsehen“ (20.15 Uhr) entdecken Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz erneut erotische Kuriositäten aus dem ORF-Archiv. Etwa den damaligen Skandalfilm „Die Venusfalle“ mit Sexsymbol Sonja Kirchberger. Aber auch softe Ausschnitte wie der Teenie-Beziehungsfilm „Herzklopfen“ mit einer blutjungen Julia Stemberger kommen zum Vorschein. Auch das Aufkommen des Minirocks, Männerstriptease – damals eine Sensation – und das von der Gendarmerie früher noch geahndete Kussverbot in öffentlichen Bereichen versetzen in den Zeitgeist früherer Dekaden, ebenso „Beziehungskisterl“ mit Ernst Waldbrunn und Helmut Qualtinger.

Anschließend zeigt ORF III drei weitere Folgen von Elizabeth T. Spiras legendären „Alltagsgeschichten“: „Markthalle Wien-Mitte“ (21.05 Uhr), „An der Brünnerstraße“ (21.55 Uhr) und „Am Brigittaplatz“ (22.45 Uhr).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at