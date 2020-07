Neue Volkspartei Simmering: Wolfgang Kieslich zum Spitzenkandidat für die Bezirksvertretungswahl gewählt

Türkise Politik für Simmering – Simmering kann mehr bei Sicherheit und Verkehr

Wien (OTS) - „Aufbruch Simmering“ – unter diesem Motto wurde Bezirksparteiobmann Wolfgang Kieslich vom Vorstand der neuen Volkspartei Simmering mit überwältigender Mehrheit zum Spitzenkandidaten für die Bezirksvertretungswahl gewählt. Der Anspruch für Simmering ist klar: „Wir nehmen die Sorgen und Ängste der Anrainerinnen und Anrainer ernst! Vor allem in den Bereichen Sicherheit und Verkehr kann Simmering mehr!“, so Kieslich.

Die Verlängerung der U3 bis an den Stadtrand ist ihm ein besonderes Anliegen: „Wir brauchen kein weiteres Bim-Experiment einer Straßenbahnlinie nach Schwechat von Stadträtin Sima. Die U-Bahn-Verlängerung bis an den Stadtrand ist überfällig!“ Neben dem Ausbau des Verkehrs stehen die Attraktivierung der Simmeringer Hauptstraße, eine effizientere Grätzlbetreuung und Aufstockung der Polizei im Bezirk sowie eine sinnvolle und transparente Überarbeitung der Flächenwidmungspläne im Zentrum des Wahlprogrammes. „Auch die Nahversorgung der Menschen im Bezirk liegt uns sehr am Herzen“, so Kieslich.

„Ein echter Aufbruch für Simmering ist längst notwendig. Wir wollen direkt vor Ort bürgerliche Politik für die Bürgerinnen und Bürger in Wien machen und unsere Ideen für die Zukunft unserer Stadt auf allen Ebenen einbringen. Kommunikation, direkte Information und persönlicher Austausch stehen für uns im Mittelpunkt“, so Wolfgang Kieslich abschließend.

