SWV-Pokorny fordert besseres Baustellenmanagement

Täglicher Stau auf der Wiener Südosttangente stellt Transsportunternehmen vor Schwierigkeiten

Wien (OTS) - „Jetzt wo die Wirtschaft endlich wieder anfängt zu laufen, darf man keine zusätzlichen Hürden einbauen!“, warnt Katarina Pokorny, Spartenobfrau Transport und Verkehr im Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband (SWV). Bezogen ist diese Aussage auf die zusätzliche Sperre der Abfahrt Gürtel seit 6.7.2020, welche zu täglicher Staubildung führt. Diese kommt nämlich zur bereits bestehenden Baustelle von Knoten Prater bis AST Favoriten hinzu. „Vor allem für die Transportunternehmen stellt dieser Stop and Go Verkehr auf der Südosttangente nicht nur eine zeitliche, sondern damit verbunden auch eine finanzielle, sowie nervliche Belastung der Lenker dar! Und das in einer Zeit, in der wir versuchen uns von den wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise zu erholen“, berichtet Pokorny.

„Ich fordere daher die Asfinag auf, mehr Personal einzustellen sowie die Tätigkeiten auch auf das Wochenende auszudehnen. Vergessen wir nicht auf die Anliegen der Transportbranche!“, ruft Pokorny abschließend auf.

