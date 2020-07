Gut Ding braucht Weile: AG Globale Verantwortung begrüßt NPO-Unterstützungsfonds

COVID-19 Hilfe in Höhe von 700 Millionen Euro trägt zum Erhalt des gemeinnützigen Sektors bei

Wien (OTS) - „Gemeinnützige zivilgesellschaftliche Organisationen sind die Eckpfeiler einer funktionierenden Gesellschaft. Sie leisten seit jeher wertvolle Aufgaben beispielsweise im Sozial-, Umwelt-, entwicklungspolitischen oder humanitären Bereich. Im Zuge der COVID-19 Krise ist diesen Organisationen ebenso wie Unternehmen unverschuldet ein zum Teil existenzbedrohender finanzieller Schaden entstanden. Daher ist der von der österreichischen Bundesregierung beschlossene NPO-Unterstützungsfonds in Höhe von 700 Millionen Euro ein wichtiger Beitrag, damit diese Organisationen ihre systemerhaltenden Aufgaben auch in Zukunft in bewährter Qualität leisten können. In Zeiten der Krise sind diese wichtiger denn je, weil sie zum Zusammenhalt in der Gesellschaft beitragen “, freut sich Annelies Vilim, Geschäftsführerin des Dachverbandes Globale Verantwortung mit 35 Mitgliedsorganisationen aus den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe, dass ab heute alle Non-Profit-Organisationen um Mittel aus dem Unterstützungsfonds ansuchen können.

