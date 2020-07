9. Bezirk: Jetzt anmelden zur Kirchenführung am 18. Juli

Wien (OTS/RK) - Der Kulturverein „Rhythmus und Kultur“ bietet für wissbegierige Zeitgenossen nach einer längeren Pause wiederum eine der beliebten Führungen in der Votivkirche am Alsergrund an: Am Samstag, 18. Juli, geht um 11.00 Uhr beim Haupteingang des Gotteshauses (9., Rooseveltplatz 8) ein zirka 1,5 Stunden dauernder Rundgang mit der Volksbildnerin, Bezirkshistorikerin und Museumsleiterin Petra Leban los. Im Rahmen der lehrreichen und zugleich unterhaltsamen Tour besichtigt das Publikum vielerlei Sehenswürdigkeiten, darunter den „Neogotischen Baldachin-Altar“, das „Kaiserfenster“, die Tumba von Graf Salm, sakrale Malereien und die Darstellungen auf den Kirchenscheiben. Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist begrenzt. Eine Anmeldung ist daher unbedingt erforderlich: Telefon 0676/81 18 25 411 oder E-Mail bm1110@bezirksmuseum.at.

Pro Person ist ein Führungsbeitrag in der Höhe von 7 Euro zu entrichten. Petra Leban achtet auf die Einhaltung der Corona-Abstandsregeln. Auch Desinfektionsmittel stehen Besucherinnen und Besuchern der Gebetsstätte zur Verfügung. Die Vereinigung „Rhythmus und Kultur“ arbeitet bei diesem Führungsprojekt mit der Kirche und mit dem Bezirksmuseum Simmering zusammen. Leban kommentiert das Tun des Architekten Heinrich von Ferstel. Was der Widerstandskämpfer Franz Jägerstätter und ein spöttisches Lied („Auf der Simmeringer Had‘, hat’s an Schneider verwaht…“) mit dem Andachtsort zu tun haben, wird die ehrenamtlich tätige Leiterin des Bezirksmuseums Simmering im Verlauf der Exkursion gleichfalls erzählen. Wissenswertes über die Votivkirche im Internet: www.geschichtewiki.wien.gv.at/Votivkirche/.



Allgemeine Informationen:

Votivkirche zum Göttlichen Heiland: www.votivkirche.at

Petra Leban - Bezirksmuseum Simmering: www.bezirksmuseum.at

