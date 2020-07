Das Pitztal: Kraft tanken und eins werden mit der Natur!

Selten hatten die Worte Nachhaltigkeit und sanfter Tourismus so viel Bedeutung wie in diesem Sommer.

Wo die Natur noch wild und greifbar ist – in all der Sanftheit all der Kraft TourSol

Lechaschau/Wien (OTS) - Natur, Tradition, Erholung, und Abenteuer – all dies begegnet dem Gast im Pitztal, umgeben von einem einzigartigen Bergpanorama. So ist es kein Wunder, dass diese nahezu unberührte Region in diesem Jahr ihre 2. Hochblüte erleben darf.

"Wo die Natur noch wild und greifbar ist – in all der Sanftheit all der Kraft" – mit diesen fesselnden Worten beginnt TourSol´s neues Video und holt damit den Zuseher direkt im Alltag ab und führt ihn in die facettenreiche Region des Pitztals, wo die Tradition noch bewahrt wird und in ihrer Ursprünglichkeit erhalten ist.

Diese Urlaubsregion lädt seine Gäste ein den Alltag zu vergessen, neue Energie zu tanken und sogar im Sommer den Zauber des Winters zu erleben, dem Pitztaler Gletscher sei Dank! So ist es auch kein Wunder, dass diese Region die Heimat des Ex-Schirennläufers Benjamin ,,Benni“ Raich ist. ,,Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“ könnte hier ein guter Slogan sein.

Gäste genießen beispielsweise ein Frühstück in luftiger Höhe, im höchsten Café Europas. Unvergessen in Erinnerung im Hochsommer bleiben auch geführte Wanderungen durch den Gletscher, sowie eine Floßfahrt auf Europas höchst gelegenem See, dem Rifflsee.

So wie sich hoch oben am Gletscher der Höhenrausch kaum in Worte fassen lässt, so wird talabwärts mit dem Ebike die unberührte Natur erkundet. Entspannen lässt es sich danach in einem der zahlreichen Wellnessbereiche der Hotels, eingebettet in einer traumhaften Bergkulisse. Eine Wohltat für Körper und Seele, die mit frischer Energie versorgt werden.

Die heilende Kraft und Wirkung der Natur sind in dieser Region stark ausgeprägt und bei Gästen und Einheimischen gleichermaßen beliebt. Die Bewohner dieser unberührten Region zeigen dem Gast einen verantwortungsvollen Umgang mit diesen kostbaren Ressourcen. Die herzliche Art und Weise der Begegnung zwischen Gast und Gastgeber tragen wesentlich zum Erholungserlebnis im Pitztal bei.

In Sachen Kulinarik punktet man bei den Gästen mit Regionalität, Frische und Bio und das alles zum Größten Teil aus heimischen Familienbetrieben.

Wer hier Urlaub macht ist eingeladen sich fallen zu lassen, zu entspannen und sich gestärkt und voller Energie wieder auf den Nachhauseweg Weg zu machen um im Herzen ein Stück greifbare Natur und Sanftheit mit sich zu tragen.

Über TourSol:

TourSol ist ein junges dynamisches Unternehmen gegründet in Österreich, dessen Ziel es ist, den Tourismus zu stärken und dem Hotelier wieder die Möglichkeit gibt, Gastgeber zu sein. Mit Know-how werden Buchungs- und Marketingstrategie angepasst, um bessere Auslastung, bessere Durchschnittsrate und somit einen höheren Umsatz zu erzielen. TourSol betrachtet den Betrieb aus Sicht der Gastgeber und bietet maßgeschneiderte digitale Tourismuslösungen an.





