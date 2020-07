Margit Sternberger übernimmt Leitung der Assurance bei PwC Steiermark

Mit Beginn des neuen PwC Geschäftsjahres am 1. Juli ging die Leitung des Bereichs Assurance am PwC Standort Graz an die Wirtschaftsprüferin Margit Sternberger (37).

Mag. (FH) Margit Sternberger übernahm mit Anfang Juli die Leitung des Bereichs Assurance (Wirtschaftsprüfung) bei PwC Steiermark. Bereits seit 2005 in der Wirtschaftsprüfung tätig, erlangte Sternberger nach einem Studium der Wirtschaftsberatenden Berufe 2010 die Berufsberechtigung zur Steuerberaterin, seit 2014 hat sie die Berechtigung zur beeideten Wirtschaftsprüferin inne.

Mit 15-jähriger Berufserfahrung und ihrer Spezialisierung auf nationale und internationale Prüfungen von Produktions- und Dienstleistungsunternehmen, übernimmt Sternberger in ihrer neuen Position die bisherigen Agenden der steirischen Assurance von Birgit Pscheider. Gemeinsam mit Peter Hadl, Partner und Leiter des Bereiches Steuerberatung bei PwC Steiermark, und Miriam Nehajova, die dort den Bereich Legal verantwortet, wird Sternberger den bestehenden Kurs der branchenübergreifenden Marktbearbeitung im neuen Geschäftsjahr fortführen.

„Ich habe Margit Sternberger als ausgezeichnete Wirtschaftsprüferin kennengelernt, die mit hoher Souveränität und Kundenorientierung agiert. Ich bin überzeugt, dass sie den Bereich Wirtschaftsprüfung in der Steiermark exzellent leiten und weiterentwickeln wird”, sagt Peter Pessenlehner, Partner und Leiter des Bereiches Wirtschaftsprüfung von PwC Österreich.



