Landeskriminalamt Wien stellt 5000 Ecstasy-Tabletten sicher

Vorfallszeit: 07.07.2020, Vorfallsort: 22., Wien-Donaustadt

Wien (OTS) - Beamte des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle West konnten im Zuge von bereits länger laufenden Ermittlungen drei mutmaßliche Ecstasy-Dealer ausforschen.

Am 7. Juli 2020 sollte in Wien-Donaustadt die Übergabe einer größeren Menge an Ecstasy-Tabletten stattfinden. Mit Unterstützung von Einsatzkräften der Cobra wurden die drei mutmaßlichen Dealer (syrische Staatsangehörige, 18, 37 und 55 Jahre alt) noch vor Ort festgenommen. Im Zuge von Wohnungsdurchsuchungen wurden insgesamt 5000 Tabletten der Droge und rund 2000 Euro Bargeld sichergestellt. Der Straßenverkaufswert liegt bei rund 20.000 Euro, die Beschuldigten befinden sich in Haft. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, führt die weiteren Ermittlungen.

