Radeln statt Tadeln: Ecker & Partner setzt auf Mobilität durch Muskelkraft

Wien (OTS) - Ab sofort strampelt sich Ecker & Partner für den Klimaschutz ab. Mit dem gerade gestarteten Projekt „Radeln statt Tadeln“ setzt die Agentur aktiv auf Umweltschutz und ruft ihre MitarbeiterInnen zu Taten statt Worten auf. Bei Geschäftsterminen soll zukünftig auf das Auto verzichtet und stattdessen eines der Diensträder genutzt werden. Das schont die Umwelt, stärkt die Muskeln und dazu gibt es für jeden gefahrenen Kilometer 1 Euro von Ecker & Partner an zertifizierte Wiederaufforstungsprojekte.

Die Zukunft der Mobilität – vor allem in Städten – liegt in der umweltfreundlichen Fortbewegung. „Ich fahre das ganze Jahr über mit dem Fahrrad, auch im Business-Outfit und mit Helm und die Frisur sitzt trotzdem“, schmunzelt Nicole Bäck-Knapp, geschäftsführende Gesellschafterin von Ecker & Partner. „Es ist jetzt an der Zeit, nachhaltige Mobilitätskonzepte in den Alltag jedes einzelnen zu integrieren und Städte von Grund auf an umweltfreundlich zu gestalten."

„Die Verhältnisse nur zu kritisieren, ist zu wenig. Jede und jeder kann etwas besser machen und dadurch als Vorbild wirken. Wir müssen jetzt Mut, Konsequenz und Solidarität aus der Corona-Krise mitnehmen und uns noch stärker aktiv zur Bewältigung der Klimakrise einsetzen. Unser neues Corporate Volunteering-Projekt „Radeln statt Tadeln“ ist ein Beitrag dazu“, führt Axel Zuschmann, geschäftsführender Gesellschafter von Ecker & Partner dazu aus.

Mit upgecycelten Bikes unterwegs

Gesellschaftliche Verantwortung und Umweltschutz, diese Attribute befinden sich schon lange in der DNA von Ecker & Partner. Neben laufenden Sozial- und Pro Bono-Projekten, steht nun der Klimaschutz im Fokus. Dazu wurden zwei gebrandete Räder von Reanimated Bikes angeschafft. Das Unternehmen rettet gebrauchte Räder vor der Verschrottung und haucht ihnen neues Leben ein. Upcycling ist die Devise des Wiener Fahrradgeschäftes im Bezirk Neubau. Der Kauf eines gebrauchten Fahrrads trägt also auf verschiedenen Ebenen zum Umwelt- und Klimaschutz bei und fördert einen nachhaltigen Wertkreislauf.

Die beiden Diensträder werden ab sofort von den MitarbeiterInnen von Ecker & Partner verwendet, um zu Geschäftsterminen zu gelangen, aber auch zu Events wird geradelt. Jede Fahrt wird auf www.eup.at/RadelnStattTadeln dokumentiert und anschließend 1 Euro für jeden gefahrenen Kilometer an Klimaschutzinitiativen und Wiederaufforstungsprojekte gespendet.

Ab sofort ist Ecker & Partner also auf zwei Rädern in Wien unterwegs – wir „Radeln statt Tadeln“. Übrigens: Auch Kunden der Wiener PR-Agentur sind herzlich eingeladen, die Räder zu testen und so noch mehr Kilometer zu sammeln.

Weitere Informationen zum Radprojekt sowie Updates zu gefahrenen Kilometern und CO2-Einsparungen finden Sie auch unter: https://www.facebook.com/eckerundpartner https://www.instagram.com/eckerundpartner

Hier geht’s zu den upgecycelten Bikes aus dem 7. Wiener Gemeindebezirk: https://reanimated-bikes.com/

