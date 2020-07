Erleichterte Jobsuche und professionelle Lebensläufe via Europass-Portal

150 Millionen Europass-Lebensläufe wurden seit 2005 in der EU ausgestellt. Erweiterung des EU-Portals nun auch zur Arbeitssuche und Weiterbildung.

Wien (OTS) - 25 Millionen Lebensläufe werden via Europass pro Jahr ausgestellt, seit 2005 sind es 150 Millionen vergleichbare Lebensläufe. Im Europass-Portal können sich Europäerinnen und Europäer ein persönliches Profil mit ihren Fähigkeiten, Kompetenzen und Lernerfahrungen anlegen und daraus professionelle und vergleichbare Lebensläufe erstellen. Mit Juli startete die verstärkte Nutzungsmöglichkeit des Europass-Portals für Bewerbungsschreiben und Jobsuche. Ernst Gesslbauer, Direktor für das Programm Erasmus+ Bildung im OeAD, erklärt: "Das Europass-Portal bietet Arbeitssuchenden nun auch Hilfestellungen für ihre Bewerbungen an. Schon am ersten Tag des neuen Portals gab es 100.000 Aufrufe!" Mit dem "Application Tracker" haben Jobsuchende immer ihre Bewerbungen im Blick.

Eine besondere Unterstützung ist, dass den Europäer/innen exakt auf ihr Profil passende Weiterbildungs- und Jobmöglichkeiten angezeigt werden. Dazu wurde die EURES-Datenbank, das europäische Portal zur beruflichen Mobilität, mit dem Europass-Portal verbunden und das "Learning Opportunities und Qualifications Portal" (LOQ) integriert. Das Europass-Portal bietet so auch allgemeine Informationen über das Arbeiten und Studieren in Europa.

Über Europass

Der Europass unterstützt mit einheitlichen Lebensläufen die europaweit klare und einheitliche Darstellung von erworbenen Fähigkeiten, Kompetenzen und Qualifikationen. Durch die standardisierten Curriculum Vitae entwickelte sich Europass kontinuierlich zu einer wichtigen Schnittstelle zwischen Bildung und Arbeitsmarkt. Der OeAD koordiniert als nationale Agentur für Erasmus+ Bildung das Portal Europass in Österreich.

Rückfragen & Kontakt:

OeAD (Österreichische Austauschdienst)-GmbH

Mag. Ursula Hilmar

presse @ oead.at

www.oead.at