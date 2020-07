Denise Böhm Neuzugang bei bettertogether

Kommunikations-Allrounderin bereichert Wiener PR-Agentur

Wien (OTS) - Denise Böhm verstärkt seit Juni 2020 als Senior Consultant die Kommunikationsagentur bettertogether. „Als Kommunikationsexpertin mit langjähriger Berufserfahrung in Agentur, Unternehmen, Start-Up und dem Nonprofit-Sektor passt Denise Böhm bestens zu uns“, so Geschäftsführerin Susanne Grof-Korbel. Das Unternehmen, 2019 zum frauen- und familienfreundlichsten Betrieb Wiens seiner Kategorie gewählt, setzt damit das qualitätsvolle Wachstum der letzten Monate weiter fort.

Böhm verfügt neben ihrer fundierten PR-Expertise – von klassischer PR und Unternehmenskommunikation bis hin zu Corporate Social Responsibility und Employer Branding – auch über ausgewiesene Praxis in der Pressearbeit. Inhaltlich spezialisierte sie sich auf den Tech- und Digital-Bereich, zuletzt zeichnete sie für die Kommunikation beim Wiener Erfolgs-Start-Up "Shpock" verantwortlich.

„Die Themenvielfalt und das hohe Qualitätsverständnis in der Beratung sind nur zwei der Gründe, warum ich mich riesig auf die neue Aufgabe bei bettertogether freue - auch wenn der Einstieg mitten in der Corona-Zeit etwas außergewöhnlich war“, meint Böhm, die ihre Studien in Public Communication und Kommunikationswirtschaft mit Schwerpunkt Neue Medien jeweils mit Auszeichnung abgeschlossen hat.

Über bettertogether:

Die bettertogether Kommunikations- und Unternehmensberatung ist ein Eigentümer-geführtes Unternehmen und setzt seit zwanzig Jahren Schwerpunkte auf strategische, kreative und gesellschaftlich relevante Öffentlichkeitsarbeit. Zum umfangreichen Agentur-Portfolio gehören weiters interne und Change-Kommunikation, Corporate Pubslishing, hochwertige Kommunikations- und Medientrainings, Krisenkommunikation, Unternehmensberatung sowie Werbefilmproduktionen bzw. Werbevideos für die sozialen Medien. Zuletzt entwickelte die Agentur einen interaktiven Webinar-Raum zur virtuellen Umsetzung von Workshops, Präsentationen oder Pressekonferenzen.

Zu den rund 50 Kunden und über 1.000 Referenzen zählen führende Institutionen und Organisationen aus den Bereichen Gesundheit und Soziales, IKT und Infrastruktur, Umwelt und Energie sowie Bildung und Wissenschaft. Das bettertogether-Team umfasst derzeit 22 MitarbeiterInnen. www.bettertogether.com

