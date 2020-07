Mediengespräch: Erfolgsfaktor Sprache – Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz fördert das Digitalbusiness

Mediengespräch und Studienpräsentation mit WU-Professor Dieter Scharitzer und RecogSense®-Erfinder Leopold Decloedt am 15. Juli 2020, um 9.30 Uhr im APA-Pressezentrum und via Live-Stream

Wien (OTS/LCG) - Wir freuen uns, die Vertreterinnen und Vertreter der Medien zur Studienpräsentation und Vorstellung von RecogSense® von Connect Translations Austria am 15. Juli 2020, um 9.30 Uhr, in das APA-Pressezentrum einzuladen.

Ihre Gesprächspartner sind:

Leopold Decloedt , Connect Translations Austria

, Connect Translations Austria Dieter Scharitzer, Wirtschaftsuniversität Wien & TQS Research & Consulting

Sie verfolgen das Mediengespräch auch im Live-Stream auf https://events.streaming.at/20200715.





Erfolgsfaktor Sprache – Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz fördert das Digitalbusiness

Übersetzungstools gibt es wie Sand am Meer. Auf regionale und kulturelle Besonderheiten konnte bisher noch keines eingehen. Ein grobes Manko in Zeiten, in denen sich der Verkauf unter anderem durch COVID-19 ins Internet verlagert und das persönliche Gespräch sukzessive ablöst. Durch die Kombination von künstlicher und menschlicher Intelligenz übersetzt Connect Translations Austria mit RecogSense® Onlinetexte so, wie sie die Konsumenten lesen wollen. Das Resultat sind höheres Vertrauen und steigender Absatz durch bessere Kundenansprache. Wie wichtig der richtige Ton ist, zeigt eine aktuelle Studie von WU-Professor Dieter Scharitzer über die Wichtigkeit kultursensibler und zielgruppengerechter Texte im Internet, die anlässlich des Mediengesprächs vorgestellt wird.

Datum: 15.07.2020, 09:30 - 00:00 Uhr

Ort: APA-Pressezentrum

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien, Österreich

Url: https://www.leisure.at/de/presse/anmeldung

+++ AKKREDITIERUNG +++ Wir ersuchen um Akkreditierung zum Mediengespräch. Jetzt akkreditieren!

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Alexander Khaelss-Khaelssberg

Tel.: +43 664 8563001

akhaelss @ leisure.at

https://twitter.com/akhaelss

https://www.leisure.at/presse