Dornbirner Seilbahn-Prüfdienstleister Millner GmbH wird Teil der TÜV AUSTRIA Group

Wien/Salzburg/Dornbirn (OTS) - TÜV AUSTRIA übernimmt das renommierte Dornbirner Prüf- und Sachverständigenunternehmen Dipl.-Ing. Heinz Millner GmbH. Den bisherigen Eigentümer Dipl.-Ing. Heinz Millner unterstützt in der Geschäftsführung Dipl.-Ing. Thomas Hinteregger, TÜV AUSTRIA Geschäftsstellenleiter Dornbirn, wo die nun als TÜV AUSTRIA MILLNER GMBH eingetragenen Gesellschaft unverändert ihren Firmensitz weiterführen wird.

TÜV AUSTRIA MILLNER GMBH erweitert die Zielmärkte der TÜV AUSTRIA Unit Seilbahntechnik in West-Österreich, so Unit-Leiter Michael Emberger: „Unsere TÜV AUSTRIA Seilbahntechnik-Lösungen werden durch das Know-how unserer neuen Kollegen besonders in den Bereichen Statik und Konstruktion gestärkt.“ Die Kunden der TÜV AUSTRIA MILLNER GMBH unterstützt nun das vernetzte Lösungsangebot von Österreichs größtem Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen, freut sich Geschäftsführer Heinz Millner: „Mit der Expertise meiner Mitarbeiter leisten wir nunmehr als TÜV AUSTRIA Millner gerne und tatkräftig einen Beitrag in der TÜV AUSTRIA Unternehmensgruppe.“

TÜV AUSTRIA MILLNER GMBH hat sich jahrzehntelang in vielfältigen Bereichen wie Arbeitssicherheit, Messtechnik, Werkstoffprüfungen, Schweißtechnik und Aus- und Weiterbildung einen Namen gemacht. Großes Synergie-Potenzial über die TÜV AUSTRIA Seilbahntechnik-Unit hinaus, sieht der Co-Geschäftsführer Thomas Hinteregger: „In Kombination mit unserem Engagement in der zerstörungsfreien und zerstörenden Werkstoffprüfung bei TÜV AUSTRIA TVFA, wo wir beispielsweise von der Gondel bis zu den Seilen im Betrieb Materialprüfungen durchführen, dem breit aufgestelltem Lösungspaket unserer TÜV AUSTRIA Seilbahntechnik und unseren Digital Services, komplettieren wir nun mit TÜV AUSTRIA MILLNER unser Lösungspaket für Planer, Errichter und Betreiber von Seilbahnanlagen.“



