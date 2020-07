Das ist doch die Höhe! Der Berg-Bauernmarkt am Hauser Kaibling

Jeden Montag verwandelt sich die Bergstation der 8er-Gondelbahn am Hauser Kaibling in einen quirligen Markt zum Entdecken einzigartiger Ennstaler Köstlichkeiten.

Weit ist ihr Weg dabei nicht, jeder Aussteller kommt aus der unmittelbaren Umgebung, jedes der angebotenen Produkte wurde im Umkreis von 30 Fahrminuten hergestellt Carina Röder, Hauser Kaibling

Haus im Ennstal (OTS) - Das muss man sich sprichwörtlich auf der Zunge zergehen lassen: Hoch oben, auf 1.424 Metern Seehöhe, direkt an der Bergstation der 8er-Gondelbahn, schlagen diesen Sommer Ennstaler Bäuerinnen und Handwerker ihre Zelte auf. Mit im Gepäck: Erlesene Schmankerln, köstliche Kleinigkeiten, regionale Spezialitäten und liebevoll Handgemachtes. " Weit ist ihr Weg dabei nicht, jeder Aussteller kommt aus der unmittelbaren Umgebung, jedes der angebotenen Produkte wurde im Umkreis von 30 Fahrminuten hergestellt ", freut sich Carina Röder vom Hauser Kaibling. Auch die Besucher sind ruckzuck im Geschehen, in nur 7 Minuten gondelt man vom Tal hoch zur Bergstation. Die Berg- & Talfahrt mit der 8er-Gondelbahn ist mit der Schladming-Dachstein Sommercard kostenlos.



Ein wahrer Hochgenuss

Cremiger Käse von der Ennstaler Ziege, knackige steirische Schafswürste, erlesener Blütenhonig von Imkern aus der Nachbarschaft und feine Edelbrände direkt vom Hauser Kaibling – das sind nur einige der vielen Köstlichkeiten, die es am Berg-Bauernmarkt zu entdecken gibt. Echter und ehrlicher können regionale Lebensmittel kaum sein. Wer ein nettes Mitbringsel für die Lieben daheim sucht, wird ebenfalls fündig. Handwerker und Künstlerinnen aus dem Ennstal bieten Schönes und Nützliches aus Holz, Keramik, Wolle und weiteren Naturmaterialien an. Auch die Gehörgänge werden nach Strich und Faden verwöhnt, das „Tausing Duo“ sorgt mit fröhlicher Volksmusik für die passende Klangkulisse.

Der Berg-Bauernmarkt am Hauser Kaibling findet jeweils am 13., 20., und 27. Juli, sowie am 3., 10., 17. und 24. August 2020 von 13.00 bis 16.00 Uhr bei Schönwetter statt.

