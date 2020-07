EANS-News: ViennaEstate Immobilien AG setzt Segel auf Wachstum und steigert Asset under Management auf EUR 900 Mio.

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Geschäftszahlen/Bilanz/Hauptversammlungen/Vorstandssitzungen/Jahresergebnis/Immo bilien/HoHo Wien

Wien - Vor kurzem fand die 14. ordentliche Hauptversammlung der ViennaEstate Immobilien AG statt, welche - zum Schutz der Teilnehmer - auch virtuell abgehalten wurde.

Das Unternehmen kann auf ein ausgesprochen erfolgreiches Jahr 2019 zurückblicken, welches - trotz aller aktuellen Herausforderungen - die Zeichen auf Wachstum stellt.

Mit einem konsolidierten Ergebnis vor Steuern von EUR 4,71 Mio., einer Eigenkapitalquote konzernweit bei rund 35% und etwa 40 Mitarbeitern zum 31.12.2019, beweist sich das Unternehmen auch in turbulenten Zeiten als äußerst solide aufgestellt. Darüber hinaus konnten Anfang des Jahres zwei Unternehmensanleihen vorzeitig getilgt werden. Diese Tilgungen erfolgten rein aus Innenfinanzierungskraft, was die Finanz- und Ertragsstärke der ViennaEstate noch weiter unterstreicht.

Richtungsweisend ist darüber hinaus der in der Hauptversammlung gefasste Beschluss einer Sacheinlage, durch welche die Assets under Management der ViennaEstate zur Jahresmitte auf rund EUR 900 Mio. ansteigen. Die Gesellschaft kann mit diesem Schritt ihre laufende Ertragskraft steigern und wird auch in Zukunft vermehrt Asset Management als Dienstleistung für größere private und institutionelle Immobilieneigentümer anbieten.

Neuer Standort

Dieser Tage bezieht die ViennaEstate ihren neuen Unternehmensstandort:

"Wir freuen uns unglaublich, mit dem neuen Standort zugleich eine neue Unternehmensära einzuläuten! Das HoHo Wien - als erstes Holzhochhaus der Stadt -verkörpert jene Strategie, die wir mit klarem Fokus verfolgen: Nachhaltiges Wachstum. Das HoHo Wien - in seiner Einzigartigkeit - zeigt, wie aus Visionen reale und erfolgsversprechende Aussichten werden." so Mag. Peter Lazar und Helmut Dietler, Vorstände der ViennaEstate, stolz.

Über ViennaEstate

Die ViennaEstate Immobilien AG mit Sitz in Wien wurde 2008 gegründet und verfügt mit ihren gruppenweit über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über rund 900 Mio. Euro an Assets under Management. Das Unternehmen ist als Immobilieninvestor und Immobilien-Asset Manager tätig. Das ganzheitliche Geschäftsmodell umfasst alle Aktivitäten des Immobilienmanagements - vom Investment über die Entwicklung und den Handel bis hin zur Strukturierung, Finanzierung und laufenden Bewirtschaftung. Weitere Details rund um die ViennaEstate Immobilien AG entnehmen Sie der Website unter https://www.viennaestate.com [https:// www.viennaestate.com/]

Weitere Details rund um das HoHo Wien entnehmen Sie der HoHo Wien-Website unter http://www.hoho-wien.at [http://www.hoho-wien.at/] sowie der Facebook-Seite www.facebook.com/hohowien [http://www.facebook.com/hohowien]

Ende der Mitteilung euro adhoc

Bilder zur Meldung:

----------------------------------------------

http://resources.euroadhoc.com/images/3445/5/10520227/HoHo_Wien__c__cetus_Baudevelopment_u_kito_at.jpg

http://resources.euroadhoc.com/images/3445/5/10520227/HoHo_Wien_Update_10__c__cetus_Baudevelopment_u_Michael_Baumgartner__KiTO.jpg

Emittent: ViennaEstate Immobilien AG

Parkring 12

A-1010 Wien

Telefon: 01 - 236 01 55

FAX: 01 - 236 01 55 - 111

Email: info @ viennaestate.com

WWW: www.viennaestate.com

ISIN: -----

Indizes:

Börsen:

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Peter Lazar / Helmut Dietler

Vorstand

ViennaEstate Immobilien AG

Janis-Joplin-Promenade 26 | 1220 Wien

T +43 1 236 01 55

F +43 1 236 01 55 - 111

@ investor @ viennaestate.com