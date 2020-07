Ofenauer: Schluss mit der Verunsicherung – unser Luftraum ist gesichert!

ÖVP-Abgeordneter appelliert an Gemeinsamkeit im Interesse der Sicherheit

Wien (OTS) - "Der Luftraum ist gesichert und bei Ministerin Tanner in besten Händen", betont ÖVP-Nationalratsabgeordneter Friedrich Ofenauer heute, Dienstag. "Wenn es um die Sicherheit unseres Landes und seiner Bevölkerung geht, muss Schluss sein mit parteipolitischem Kleingeld und Verunsicherung der Menschen. Wir müssen an einem Strang ziehen, um gemeinsam im Interesse der Menschen und für die Sicherheit in unserem Land arbeiten. Die ÖVP steht hinter Verteidigungsministerin Tanner und den von ihr präsentierten Vorschlägen für eine Modernisierung der Landesverteidigung und Sicherung der Luftraumüberwachung", sagt Ofenauer.

"Die Ministerin wird unser Bundesheer zu einem modernen, einsatzbereiten und schlagkräftigen Heer machen", ist Ofenauer überzeugt. Dies gelte auch für die Luftraumüberwachung.

Ofenauer begrüßt den parlamentarischen Diskussionsprozess, den die Ministerin eingeleitet habe. "Es geht um die Zukunft der Luftraumüberwachung. Das müssen wir in konstruktiven Gesprächen die beste Lösung für Österreich finden. Also, geehrte Damen und Herren der Opposition: Schluss mit der Verunsicherung, ab an den Verhandlungstisch. Wir erwarten Ihre Ideen!", schließt der Abgeordnete. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at