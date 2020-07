Montecuccoli: Waldfondsgesetz rettet nachhaltige Forstwirtschaft und sichert klimafitte Wälder

Aktiv und nachhaltig bewirtschafteter Wald ist aktiver Klimaschutz

Wien (OTS) - Das vom Nationalrat heute beschlossene Waldfondsgesetz mit einem Maßnahmenpaket für den Forst- und Holzsektor in der Höhe von 350 Millionen Euro ist dringend notwendig, um eine nachhaltige, klimafitte und enkeltaugliche Land- und Forstwirtschaft in Österreich aufrecht zu erhalten. „Jeder Euro dieses Pakets ist gut investiert - in die Zukunft der Wälder, unseres Klimas und unserer Enkelkinder“, stellt DI Felix Montecuccoli, Präsident der Land&Forst Betriebe Österreich, fest.

Wir müssen HEUTE an den Wald von MORGEN denken!

Österreichs Land- und Forstwirte kämpfen seit Jahren mit den zunehmenden Herausforderungen des Klimawandels. Ihre Produktionsstätten liegen unter freiem Himmel und sind deshalb den Extremwetterereignissen voll und ganz ausgesetzt. Jedes Jahr steigen die Schadholzzahlen in Österreichs Wäldern, verursacht durch den Klimawandel. Heuer kam auch noch die Corona-Krise hinzu, die das wirtschaftliche Überleben der Land- und Forstwirte aufgrund von wegbrechenden Märkten und sinkender Nachfrage zusätzlich erschwert hat.

„Klima- und Corona-Krise führen zu einem unvorstellbaren Wandel im Wald und gefährden das Überleben der heimischen Forstbetriebe! Können die Land- und Forstwirte von der Bewirtschaftung ihrer Wälder nicht mehr leben, steht auch die nachhaltige Waldbewirtschaftung und die damit verbundenen vielfältigen Leistungen für Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft und Klima auf dem Spiel. Das dürfen wir nicht zulassen, denn gerade der nachhaltig bewirtschaftete Wald ist durch die laufende Bindung von Kohlenstoff und durch die nachhaltige Ernte von Holz als wichtigem Rohstoff für eine klimafreundliche Bioökonomie eine wesentliche Säule des Klimaschutzes“, verdeutlicht Montecuccoli die Bedeutung einer nachhaltigen Forstwirtschaft.

Das Maßnahmenpaket hilft gezielt dort, wo es benötigt wird: Unterstützung bei Wiederaufforstung, Waldpflege, Waldbrandprävention, Forstschutz oder auch die Errichtung von Nass- und Trockenlager. Aber auch Forschung und Innovation – Stichwort Holzgas, Biotreibstoffe, klimafitte Wälder etc. – sollen vorangetrieben und eine Holzbauoffensive forciert werden

„Auf Worte müssen jetzt Taten folgen: Die versprochene Hilfe muss jetzt rasch im Wald und bei den betroffenen Waldbesitzern ankommen“, appelliert der Verbandspräsident an die Regierung, nun rasch zu handeln und den bürokratischen und administrativen Aufwand so gering wie möglich zu halten.

Die Land&Forst Betriebe Österreich sind die freiwillige Vereinigung österreichischer Landbewirtschafter, mit der Zielsetzung, Österreichs Wälder und Felder als betriebliche Grundlage und gesellschaftlichen Mehrwert zu erhalten und Bewusstsein für die Anliegen privater land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und deren Tätigkeit sowie Verantwortung zu schaffen. Die Mitgliedsbetriebe der Land&Forst Betriebe Österreich bewirtschaften zusammen mehr als ein Drittel des österreichischen Waldes und produzieren jede fünfte Tonne des österreichischen Getreides.

