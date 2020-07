Wirtschaftsbund NÖ zu Nationalratsbeschlüssen: Richtiger Weg für den Wirtschaftsstandort eingeschlagen

WBNÖ-Ecker/Servus: „Das heute beschlossene Maßnahmenbündel stärkt Konsum und Konjunktur und setzt die richtigen Impulse, um den Wirtschaftsmotor wieder anzukurbeln."

St. Pölten (OTS) - „Die beschlossenen steuerlichen Entlastungen und Investitionsanreize sind ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung“, begrüßt Wirtschaftsbund NÖ Landesobmann WKNÖ Präsident Wolfgang Ecker die heutigen Beschlüsse im Nationalrat. Besonders hebt Ecker die Senkung des Eingangssteuersatzes bei der Lohn- und Einkommenssteuer sowie die Investitionsanreize durch eine Investitionsprämie und degressive Abschreibung hervor: „Durch diese Maßnahmen wird der private Konsum angekurbelt und die Unternehmen werden ermutigt, Investitionen zu tätigen. Dadurch werden wichtige Impulse gesetzt, um die Konjunktur wieder in Schwung zu bringen“, sagt Ecker.

„Durch die Senkung des Eingangssteuersatzes von derzeit 25 % auf 20 % werden Unternehmer und Private um bis zu 350 Euro pro Jahr entlastet. Die Maßnahme gilt rückwirkend ab 1. Jänner 2020“, erklärt WBNÖ Direktor Harald Servus. „Gerade in der jetzigen Phase ist es wichtig, Betriebe und Haushalte zu entlasten um unsere Wirtschaft zu stabilisieren“, so Servus. „Diese nachfrageseitigen Konjunkturimpulse helfen, die Corona-Rezession, die wir heuer erleben, zu überwinden.“

Darüber hinaus bringe die beschlossene Investitionsprämie gute Anreize für die Unternehmen. Damit wird ein Zuschuss in Höhe von 7 % der Anschaffungskosten gewährt. Für Investitionen in den Bereichen Digitalisierung, Ökologisierung sowie Gesundheit und Life Science gilt die doppelte Prämie von 14 %. „Damit wird nicht nur die Wirtschaft angekurbelt. Hier werden effektive Anreize gesetzt, um in den Klimaschutz und die digitale Fitness der Betriebe zu investieren“, begrüßt die WBNÖ-Spitze die Ausgestaltung der Prämie. Entscheidend unterstützt werde die Investitionstätigkeit der Unternehmen auch durch die Möglichkeit der degressiven Abschreibung von bis zu 30 % und durch eine beschleunigte Abschreibung für Gebäude.

„Das beschlossene Maßnahmenbündel stellt einen Meilenstein auf dem Weg aus der Krise dar“, sind Ecker und Servus überzeugt. „Nun ist entscheidend, dass der eingeschlagene Weg der Entlastung entschlossen weiter fortgesetzt wird.“

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftsbund Niederösterreich

Thomas Ernst, LL.M.(WU)

0676 433 81 43, ernst @ wbnoe.at, www.wbnoe.at