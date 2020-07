Nationalrat – Ecker: Steuergeld darf nicht zum Spielgeld von Köstinger werden

SPÖ Kritik an Waldfondsgesetz: 350 Mio. Euro ohne Begutachtung, ohne Vorgaben, ohne Ziel

Wien (OTS/SK) - Scharfe Kritik an Landwirtschaftsministerin Köstinger übt SPÖ-Agrarsprecherin Cornelia Ecker: „Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf kann Ministerin Köstinger künftig 350 Millionen Euro fast im Alleingang an Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer vergeben.“ Die SPÖ kritisiert diesen Gesetzesentwurf scharf, denn es ist nicht klar definiert, wann Gelder gewährt werden und wie hoch diese ausfallen. Da es sich hier um Steuergelder der Österreicherinnen und Österreicher handelt, ist ein weiterer Kritikpunkt die mangelnde gesetzliche Kontrolle. ****

„Am 30. Juni wurde die Regierungsvorlage im Ministerrat eingebracht. Ich hätte mir von der Landwirtschaftsministerin erwartet, dass sie ihr Vorhaben dem zuständigen Ausschuss präsentiert und sich den Fragen der Abgeordneten dazu stellt. 350 Millionen Euro Steuergeld, das ohne jegliche parlamentarische Diskussion im zuständigen Ausschuss bzw. einer vorherigen Begutachtung durch die Expertinnen und Experten vergeben werden kann, ist eine Missachtung des Parlaments und bestehender Usancen“, so Ecker.

Kritisiert wird auch der Umstand, dass das geplante Gesetz keinesfalls zur Verbesserung der Gerechtigkeit in dieser Branche beiträgt, sonst wäre die Vergabe von Geldern an strenge soziale und ökologische Vorgaben geknüpft. Ecker ist auch verwundert, dass die Förderrichtlinien erst nach dem Beschluss des Gesetzes erarbeitet werden. „Köstinger legt dem Nationalrat ein halbfertiges Gesetz vor, welches solche enormen Geldsummen freigibt und lässt dann im stillen Kämmerlein die Förderkriterien erarbeiten. Wo bleiben Transparenz und Kontrolle? Hier geht es immerhin um Steuergelder!“, erläutert Ecker.

Die SPÖ fordert daher in einem Entschließungsantrag, Transparenz und soziale und ökologische Kriterien für die Vergabe der 350 Millionen Euro.

Folgende Punkte werden gefordert:

• Die Förderungen müssen degressiv gestaltet werden, sodass pro Hektar Förderfläche kleinere ForsteigentümerInnen in Relation mehr Ausgleich erhalten als Wald-GroßgrundeigentümerInnen,

• Eine Garantie zur kollektivvertraglichen Entlohnung und der ordnungsgemäßen Unterkünfte der durch diese Maßnahmen beschäftigten WaldarbeiterInnen.

• Als Fördervoraussetzung soll einen Verzicht auf den Einsatz chemisch-synthetischer Pestizide vorgeschrieben sein.

• Dem Nationalrat soll für die Dauer der Maßnahmen jährlich ein Bericht vorgelegt werden, der neben einer Darstellung der Förderfälle u.a. auch eine Quantifizierung der CO2-Einsparungen ausweist.

„Ich hoffe sehr, dass die Regierungsparteien unserem Vorschlag folgen werden. Um künftig solche „Husch-Pfusch Gesetze“ zu vermeiden, appelliere ich an die Regierungsparteien: Setzen wir uns gemeinsam mit den Betroffenen an einen Tisch und erarbeiten wir einen Masterplan für die Wälder Österreichs“, so Ecker abschließend. (Schluss) ls/rm/mp

