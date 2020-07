Wiesflecker: Verwaltungskosten sind über vier Jahre um nur durchschnittlich 1,5% gestiegen

WKW Fachgruppen-Funktionär nennt Angaben der Mietervereinigung zu Betriebskosten „erheblich verzerrte Darstellung“

Wien (OTS) - „Nehmt alles nur in allem“, dieser Satz des berühmten US-amerikanischen Außenministers Henry Kissinger ist auch auf den Bereich des Vermietens von Altbauwohnungen in Wien anzuwenden! Das sagt heute der stellvertretende Obmann der Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer, Mag. Karl Wiesflecker. Er erteilt damit der Forderung der Wiener Mietervereinigung aus der Vorwoche eine Absage, nämlich die Verwaltungshonorare, Versicherungsprämien und die Grundsteuer aus dem Betriebskostenkatalog heraus zu nehmen.

Wiesflecker, Berufsgruppensprecher der Immobilienverwalter, erklärt dazu: „Im Gesamtergebnis ist festzustellen, dass der Aufwand für die Bewirtschaftung eines Mietobjektes nahezu unverändert knapp über 2,00 Euro im Monat liegt. Dieses Ergebnis bestätigt, dass die Bewirtschaftung von Mietwohnobjekten im Verhältnis zu anderen Formen der Bewirtschaftung von Wohnraum – also z.B. Eigenheim bzw. auch Wohnungseigentum - vergleichbar ist, und dass daher der gesetzlich festgelegte Bewirtschaftungskostenkatalog des Mietrechtsgesetzes bezogen auf die Kostenzuordnung zweckentsprechend ausgelegt ist. Dabei einfach einzelne Teile ersatzlos heraus zu nehmen, ist nicht lösungsorientiert und zeitgemäß in der Betrachtung der wirtschaftlichen Gesamtpraxis mit steigendem Bedarf an Erfüllung von Qualitätskriterien für den Bereich Vermietung."

Niedriger Steigerung von 2017 auf 2018 bei Müll, Wasser/Abwasser geht im Jahr davor saftige Erhöhung voraus

Wiesflecker, der als gerichtlich beeideter Sachverständiger in Gerichtsverfahren die Anliegen aller Beteiligter zum Thema Bewirtschaftungsanforderungen und Kostentragung kennt, ortet in den Interpretationen der Mietervereinigung zu den eigenen Erhebungen, vor allem zu den Angaben über die Steigerung der Verwaltungskosten von 2017 auf 2018 um 4,7% eine vereinfachte und bewusste „verzerrende“ Intention : “Wie aus der Studie der Mietervereinigung selbst dargestellt, haben sich die Verwaltungskosten gegenüber anderen Gebühren (vor allem Wasser und Müll) im Betrachtungszeitraum 2014-2017 nicht verändert; Grund dafür ist der den Verwaltungskosten zu Grunde gelegte gesetzlich festgelegte Verwaltungskostensatz, der sich explizit nicht an den sonst allgemein geltenden Preisanpassungskriterien orientiert, sondern im Sinne einer Pauschalbetrachtung an einem Kategorie Betrag für die Miethöhe eines Wohnobjektes. Insofern steht den Bewohnern eines Mietwohnhauses bei ständig steigenden Anforderungen an Verwaltungsorganisation ein Dienstleistungsangebot zum sozial verträglichen Pauschalsatz zu Verfügung. In den Erläuterungen der Mietvereinigung fehlt zu den eigenen Recherchen der Hinweis, dass die letzte Anhebung der Verwaltungskosten bereits 2014 erfolgte, insofern beträgt die Anhebung im Schnitt rund 1,15 % pro Jahr, und liegt damit unter dem Wert der allgemeinen Teuerung!“

Die Angaben der Mietervereinigung zu den niedrig erscheinenden Steigerungen bei Müll (+ 1,6% von 2017 auf 2018) und Wasser/Abwasser (+0,7%) mit dem Hinweis auf eine Verbrauchsabhängigkeit bezeichnet Wiesflecker als „ebenso erheblich verzerrte Darstellung “ – wenn doch bereits davor im Jänner 2017 in diesen Bereichen seitens der Stadt Wien eine saftige Erhöhung der Grundgebühren von durchschnittlich 3,4% vorgenommen wurde.

