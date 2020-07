ORF III am Mittwoch: „Land der Berge“-Premiere „Über die Dreitausender – Marlies Raich im Paznaun“

Außerdem: Nationalrat live, „Heimat Österreich“ und „Land der Berge“ im Defereggen- und Jauntal, evangelischer Gottesdienst aus Oberwart live

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, erkundet ORF III Kultur und Information erneut in drei Dokumentationen der ORF-III-Formate „Heimat Österreich“ und „Land der Berge“ die Vielseitigkeit der österreichischen Natur u. a. mit der Premiere der neuen „Land der Berge“-Doku „Über die Dreitausender – Marlies Raich im Paznaun“ mit der ehemaligen Ski-Slalomkönigin.

Um 8.00 Uhr zeigt „ORF III LIVE“ den „Evangelischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche Oberwart“, bevor „Politik live“ den zweiten Tag der insgesamt dreitägigen Nationalratssitzung vor der Sommerpause ab 9.05 Uhr überträgt. Der Mittwoch beginnt mit einer Fragestunde an die Europa- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP). Auf der Tagesordnung stehen weiters zahlreiche Gesetzesanträge und Vorlagen aus dem Sozialausschuss – u. a. wird erneut eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes diskutiert.

Im Hauptabend steht die Doku „Zuhaus‘ im Defereggental – Leben von und mit der Natur“ (20.15 Uhr) auf dem Programm, gefolgt von der ORF-III-Neuproduktion „Über die Dreitausender – Marlies Raich im Paznaun“ (21.05 Uhr). Das Paznaun, wie es von den Einheimischen genannt wird, befindet sich ganz im Westen von Tirol. Gleich zu Beginn des Hochtals liegt mit dem Ort See, auf knapp 1.000 Metern Seehöhe, der kleinste Ort des Paznaun. Von hier aus startet Marlies Raich eine sommerliche Rad- und Wandertour von See über Kappl, Ischgl und dem hochalpinen Galtür bis hoch hinauf auf die Bischofsspitze auf 3.029 Meter, am hintersten Ende des Paznauntals. Unterwegs macht die „Land der Berge“-Präsentatorin mit dem Haubenkoch Martin Sieberer, der für seine hochwertigen Kreationen aus regionalen Produkten bekannt ist, einen Abstecher ins Hochgebirge, wo die Schafe ihren Sommerurlaub verbringen. Außerdem entdeckt die ehemalige Spitzensportlerin hoch über Ischgl den smaragdgrünen „Berglisee“ und lässt sich auf eine Bergtour sowie auf ein Klettererlebnis mit Bernd Zangerl, einem Boulder-Experten von Weltrang, ein. In einer abschließenden Erkundungstour besucht „Land der Berge“ um 21.50 Uhr das im Klagenfurter Becken östlich gelegene Jauntal.

