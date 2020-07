"Träum dein Wien": Alberts Traum von einem Spielplatz wird wahr

Die bz-Initiative „Träum dein Wien“ erfüllt die Wünsche der Wienerinnen und Wiener.

Wien (OTS) - Was kann, wird und soll sich bis 2025 in Wien ändern? Genau diese Frage stellte die bz-Wiener Bezirkszeitung den Wienerinnen und Wienern im groß angelegten Zukunftsprojekt „Träum dein Wien“ auf einer Vielzahl von Plattformen, Foren und Events. Mehr als 1.000 Träume wurden eingesendet. Jetzt geht das Projekt in die Umsetzung.

Gemeinsam mit der Bezirksvorstehung Liesing wird der Traum des kleinen Albert und seiner Mutter Gabriela Pitour wahr. Sie wünschten sich einen großen Park mit Spielplatz. "Wenn die nächste Generation einen Traum hat, sollten wir alles unternehmen, um diesen auch wahr werden zu lassen", so Bezirksvorsteher Gerald Bischof. Und in Liesing, genauer gesagt in der Breitenfurter Straße 269–279, wird er das auch bald. Auf Initiative der Bezirksvorstehung wird der ehemalige Schlosspark als öffentliche Parkanlage künftig allen Liesingern zur Verfügung stehen.

Ab Anfang August ist jeder dazu eingeladen, seine Ideen einzubringen. Noch kann hier jeder Traum wahr werden. Alberts Traum von einem Spielplatz wird auf jeden Fall in Erfüllung gehen. Das hat ihm der Bezirksvorsteher bereits persönlich versprochen.

„Ich freue mich sehr, dass wir die ersten Träume unserer Leser erfüllen. Ob ein neuer Spielplatz, mehr Parkbänke oder öffentliche Toilettenanlagen: Wir als bz-Wiener Bezirkszeitung setzen gemeinsam mit den Bezirksvorstehungen alles daran, die eingebrachten Träume der Wienerinnen und Wiener wahr werden zu lassen“, so Nikki Gretz-Blanckenstein, Chefredakteurin der bz.

Die bz-Wiener Bezirkszeitung, eine Marke der RMA, erscheint wöchentlich mit 23 Bezirksausgaben.

