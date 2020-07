FPÖ – Fuchs: Investitionsprämiengesetz ist Musterbeispiel für schlechte Legistik

Konjunkturstärkungsgesetz ist ein Schritt in die richtige Richtung

Wien (OTS) - „Das Konjunkturstärkungsgesetz ist ein Schritt in die richtige Richtung, viele Maßnahmen waren in den Steuerreformüberlegungen der ehemaligen türkis-blauen Koalition bereits enthalten. Überraschenderweise hat der Finanzminister eine seiner vielen bürokratischen Maßnahmen, welche die Freiheitlichen zigmal kritisiert haben, zurückgezogen. So werden Stundungen von den Finanzämtern nun antragslos ohne Zinsen – so wie die FPÖ das immer gefordert hat, automatisch verlängert. Schade, dass der Finanzminister nicht schon früher zu dieser Einsicht gelangt ist. Wir hätten viel Bürokratie vermeiden können“, sagte der freiheitliche Finanz- und Budgetsprecher NAbg. DDr. Hubert Fuchs heute seiner Rede im Nationalrat.

Kein Verständnis zeigte der FPÖ-Finanzsprecher allerdings für die Erhöhung der Flugabgabe. „ÖVP und Grüne verteuern Kurz- und Mittelstreckenflüge. Das ist der falsche Weg. In Zeiten wie diesen muss man die Flugabgabe abschaffen, insbesondere dann, wenn einem die AUA am Herzen liegt. Die Freiheitlichen würden daher in zweiter Lesung eine getrennte Abstimmung verlangen, in dritter Lesung dem Gesetz zustimmen.

Nichts gelernt habe die Regierung beim Investitionsprämiengesetz, einem Musterbeispiel für schlechte Legistik – sowohl formell als auch materiell. „Zielverfehlung“ laute zum Beispiel die vernichtende Kritik der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in ihrer Stellungnahme. „Das Gesetz strotze nur so von unbestimmten und auslegungsbedürftigen Gesetzesbegriffen. Mit der Abwicklung würden nicht die Finanzämter, sondern das AWS beauftragt. Und wieder einmal müsse die Finanz sensible Daten der Steuerpflichtigen außer Haus geben. „Das ist ein Irrsinn und fördert wieder einmal mehr die Bürokratie“, betonte der FPÖ-Finanzsprecher.

Nur eine Abarbeitung der Investitionsprämien-Anträge durch die Finanzämter sei vernünftig, und zwar in Form einer steuerlichen Investitionsförderung in engster Anlehnung an die Forschungsprämie mit Rechtsanspruch und Rechtsschutzmöglichkeiten. „Aber die Wirtschaftsministerin degradiert Unternehmer wieder einmal zu Bittstellern ohne Rechtsschutzmöglichkeiten. Und für die Abwicklung dieses Bürokratie-Irrsinnes verlangt das AWS auch noch ein Honorar von 20 Millionen Euro“, sagte Fuchs.

Besonders negativ sei der „grüne Anstrich“ des Gesetzes zu sehen, durch den viele österreichische Betriebe mit massiven künftigen Einschränkungen bei Investitionen rechnen müssten. „Klimaschutz ist wichtig, aber die Schaffung und der Erhalt von Arbeitsplätzen sind in Zeiten wie diesen am wichtigsten!“ Dem Investitionsprämiengesetz werden die Freiheitlichen nicht zustimmen“, so Fuchs.





