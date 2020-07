AK: Konjunkturstärkungsgesetz könnte treffsicherer sein

Hauptsächlich Unternehmen steuerlich begünstigt – zweites Paket muss folgen

Wien (OTS) - Das heute im Nationalrat behandelte Konjunkturstärkungsgesetz wird für die AK Wien nur teilweise seinem Namen gerecht. „Jene Maßnahmen, die den für die Konjunktur so wichtigen privaten Konsum stärken sollen, fallen im Gegensatz zu den Begünstigungen für Unternehmen viel zu gering aus“, kritisiert AK Wien Direktor Christoph Klein. Außerdem würden Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit bzw. zur Belebung des Arbeitsmarktes noch fehlen. Dazu Klein: „Ein entsprechendes zweites Paket muss spätestens im Herbst folgen.“

Zwar erkennt die AK einige Änderungen, die den ArbeitnehmerInnen zugutekommen – etwa die Senkung des Eingangssteuersatzes von 25 auf 20 Prozent – in Summe überwiegen jedoch die Begünstigungen für Unternehmen. „Auch diese könnten aber treffsicherer, also präziser auf Konjunkturstärkung ausgerichtet sein", analysiert AK Wien Direktor Klein. Außerdem wurde verabsäumt, das sogenannte Kontrollsechstel (höhere Besteuerung von Sonderzahlungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld, wenn das Einkommen im Jahresverlauf schwankt) grundsätzlich zu reparieren. Klein: „Auf Druck der AK ist es aber immerhin gelungen, diese Ungerechtigkeit in Zusammenhang mit der Besteuerung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld bei der Kurzarbeit zu beseitigen.“

Dagegen stehen etwa die Entlastungsmaßnahmen für die Land- und Forstwirtschaft – noch dazu ohne zeitliche Beschränkung und rückwirkend bis 2018 wirksam – in keinem Zusammenhang mit der Corona-Krise. Auch die degressive Abschreibung auf Gebäude wird die Investitionstätigkeit kaum steigern. „Im Gegenteil: Wir erkennen darin spezifische Unternehmensförderungen, die den Staatshaushalt ohne konjunkturstärkende Wirkung belasten“, so Klein.

Offen bleibt für die AK die Finanzierungsfrage der Maßnahmen. Dazu Klein: „Wenn Unternehmen in der Krise mit sehr viel Steuergeld gerettet werden, muss nachher die Bereitschaft da sein, einen fairen Beitrag zu leisten.“ Abzulehnen sind jedenfalls weitere Pläne zur Senkung der Körperschaftssteuer, da die Möglichkeit, Verluste aus 2020 in die Jahre 2018 und 2019 rückzutragen, ohnehin bereits eine massive Senkung der Gewinnsteuern ist.

Vorgelegt werden müssen stattdessen geeignete Finanzierungspläne. „Wir haben in unserem Plan „Österreich neu starten“ gezeigt, wie es geht. Es braucht einen Beitrag der Millionen und Milliarden Vermögen und Erbschaften, denn die Krisenkosten dürfen nicht auf jene abgewälzt werden, die ohnehin schon belastet sind“, fordert der AK Wien Direktor. Und weiter: „Zudem braucht es dringend ein zweites Paket, um die hohe Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Denn im vorgelegten fehlen arbeitsmarktpolitische Maßnahmen gänzlich. Dieses muss spätestens im Herbst folgen“, schließt Klein.

