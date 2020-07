Auf den musikalischen Spuren von Ludwig van Beethoven im Haus der Musik

Wien (OTS) - Das Haus der Musik, ein Museum der Wien Holding, begeht dem großen Komponisten zu Ehren das Jubiläumsjahr mit einer Vielfalt an Programmpunkten und Aktivitäten. Auf den musikalischen Spuren von Ludwig van Beethoven wandeln kann man im Beethoven-Raum in der Etage der Großen Meister, der um neue Exponate ergänzt wurde, der „Beethoven-Pfad“ bietet Groß und Klein Berührungspunkte zu Ludwig van Beethoven, interessante Themenführungen geben Einblick in das Leben des großen Komponisten und der „HdM Citynomadi Stadtplan“ führt Fans quer durch Wien zu den zahlreichen Wohnorten Beethovens.

Beethoven-Raum mit neuen Exponaten ergänzt

Der Beethoven-Raum in der Etage der Großen Meister im Haus der Musik ist das Herzstück der Programmangebote, die das Klangmuseum rund um den großen Komponisten das ganze Jubiläumsjahr über bietet. Hier erhält man detaillierte Informationen zu Beethovens Leben und Werk. Einzigartige Exponate wie eine Lebend- und Totenmaske, Autographen und Bühnenbildentwürfe zu Fidelio, sowie die originale Eingangstüre aus Beethovens letzter Wohnung sind hier zu sehen. Anlässlich des Jubiläumsjahres wurde der Beethoven-Raum auch um Exponate aus der Musiksammlung der österreichischen Nationalbibliothek ergänzt. Die wertvollen Objekte umfassen etwa Briefe Beethovens an seinen Bruder Nikolaus Johann und Blätter aus seinen Haushaltsbüchern. Eine eigene Vitrine widmet sich dem Thema „Beethoven und die Frauen” und beleuchtet seine Beziehungen zu Josephine von Brunswick, Julie Guicciardi und Antonie Brentano. Musikalische Auszüge aus seinen berühmtesten Kompositionen wie der 9. Symphonie oder der Mondscheinsonate umrahmen die Präsentation der historischen Objekte. Auch Beethovens Leiden an seinem sukzessiven Hörverlust wird durch eine Hörrohr-Station für BesucherInnen erfahrbar.

Entlang des „Beethoven-Pfades“ wandeln

Das Klangmuseum lädt während des gesamten Beethovenjahres zur musikalischen Entdeckungsreise rund um den großen Komponisten ein. Entlang des eigens angelegten „Beethoven-Pfades“ bieten illustrierte Schautafeln mit historischen Zitaten und Informationen rund um den Komponisten auf allen vier Etagen des Museums Berührungspunkte und Verknüpfungen zu Ludwig van Beethoven. Ein eigener, kindgerechter „Beethoven-Pfad“ macht den Komponisten auch für junge BesucherInnen erlebbar.

Beethoven-Themenführungen

Für Gruppen aller Altersstufen hat das Team der Musikvermittlung spezielle Themenführungen rund um den großen Komponisten entwickelt. Bei „It´s all about Beethoven“ wird der Frage nachgegangen, was so revolutionär an Beethovens Musik war. „Beethoven und die Liebe“ beschäftigt sich mit berühmten Werken des Komponisten, welche durch sein „Verliebtsein“ und großteils unglückliche Liebesverhältnisse inspiriert wurden. Die Kombiführung „Beethoven In & Out“ startet mit Informationen zu Beethovens Leben und führt dann bei einem Stadtspaziergang in die Altstadt Wiens, in der es – für den Komponisten wichtige – Adressen zu entdecken gibt, zog dieser in seinem Leben doch mehrfach um. „Hör auf Ludwig!“ ist eine interaktive Kinderführung durch das Haus der Musik, bei der durch aktives Hören und weitere interdisziplinäre Vermittlungsmethoden Kindern von 6 bis 11 Jahren das Thema Ludwig van Beethoven spielerisch nähergebracht wird.





Tipp: Die Führungen werden an ausgewählten Terminen auch für reguläre MuseumsbesucherInnen abgehalten. Am 10. Juli 2020 um 15:00 Uhr findet die nächste Erwachsenenführung „It´s all about Beethoven“ statt. Anmeldung per Mail an info@hdm.at. Weiter Termine werden regelmäßig unter: https://bit.ly/3gC3RiG

bekanntgegeben.

Ein Stadt-Spaziergang zu Beethovens Wohnadressen

Ludwig van Beethoven zog in seinem Leben 68 Mal um. Eine Schautafel im Beethoven-Raum des Klangmuseums thematisiert auch seine häufigen Wohnungswechsel. Ein Umstand, der persönlichen und beruflichen Faktoren geschuldet war. MuseumsbesucherInnen, die dem Leben des großen Komponisten auch außerhalb des Museums folgen möchten, können dies mit Hilfe des „HdM Citynomadi Stadtplans“ tun. Dieser führt zu jeder Wohnung und zu all den Häusern; in denen Beethoven in Wien und Wien Umgebung gelebt hat. Der Plan ist auch online abrufbar:

https://bit.ly/3iBHoUp

WIENBEETHOVEN2020

Sämtliche Aktivitäten des Wiener Beethovenjahres sind unter der Dachmarke WIENBEETHOVEN2020 gebündelt. Alle Veranstaltungen und Projekte rund um das Beethovenjahr 2020 finden Interessierte unter: www.wienbeethoven2020.at

