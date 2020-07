Papiloxyl bietet Leitlinien zur Prävention des humanen Papillomavirus (HPV) bei Männern und Frauen

Malaga, Spanien (ots/PRNewswire) - Wie sich HPV auf die Gesundheit eines Paares auswirkt

Es gibt eine hohe Prävalenz von HPV-Infektionen bei sexuell aktiven Erwachsenen und da es in vielen Fällen asymptomatisch ist, könnte jeder Partner eine latente Infektion über viele Jahre haben, ohne es zu wissen. Ein HPV ist also kein Zeichen der Untreue und man kann nie wissen, wer das Virus an wen übertragen hat und ob es aus einer früheren Beziehung stammt.

Bei Frauen gilt Gebärmutterhalskrebs als eine sexuell übertragbare Krankheit, da mehr als 90 % auf Hochrisiko-HPV-Typen zurückzuführen sind, insbesondere im Alter von 16 bis 18 Jahren, und seine Inzidenz ist bei Frauen unter 35 Jahren besonders hoch.

Prämalignante Läsionen, die als "zervikale intraepitheliale Neoplasmen" bezeichnet werden, können beim Pap-Test erkannt werden; dieser wird für jede Frau ab dem Beginn ihrer sexuellen Aktivität empfohlen. Die Behandlung in diesen Anfangsphasen kann eine Heilung bewirken und Krebs verhindern. Jede Frau, die eine HPV-Läsion hatte, kann diese jedoch wieder bekommen.

Welche Auswirkungen hat HPV auf die Gesundheit von Männern?

Bei Männern ist die HPV-Infektion in der Regel asymptomatisch. Genitalwarzen können als kleine Klumpen am Penis, Hoden oder um den Anus herum unbemerkt bleiben. HPV-Krebs ist bei Männern selten. Analkrebs und Peniskrebs sind mit hochriskantem HPV verbunden. Diese Krebsarten sind bei Männern mit HIV-Infektionen vorherrschend, da das Infektionsrisiko bei dieser Art von sexueller Beziehung höher ist.

Sollte eine Person eines Paares verdächtige Läsionen an Genitalien, Anus oder Mund haben, sollte sie auf sexuelle Kontakte verzichten und sich zwecks einer Behandlung an einen Arzt wenden.

Das Immunsystem und die HPV-Infektion

Wenn heutzutage HPV-Warzen auftreten, ist dies in der Regel auf eine Veränderung der ordnungsgemäßen Funktion des Immunsystems zurückzuführen. Die wichtigsten Mechanismen zur Bekämpfung einer humanen Papillomavirusinfektion basieren auf der Zellimmunität, d. h., dass das Versagen dieser Mechanismen bei zytotoxischem T-Lymphozyten und Reaktionen natürlicher Killerzellen die Entwicklung von Warzen oder Kondylomen fördern kann.

Dank dieses Wissens konnten wir feststellen, dass PAPILOXYL als Ergänzungsmittel der letzten Generation ein ausgezeichnetes Adjuvans, ein Verstärker und ein Modulator des Immunsystems und der DNA-Synthese ist und außerdem die Zellen vor oxidativen Schäden schützt. Zudem leistet es einen Beitrag zum Prozess der Zelldifferenzierung.

In Bezug auf Prävention teilt Dr. Montiel von der Universität Zulia die Auffassung, dass sekundäre Prävention darauf ausgerichtet sein kann, die Aktivität des Immunsystems aufrechtzuerhalten, da es entscheidend ist, die Infektion zu erkennen, sie asymptomatisch zu halten und das Virus letzendlich zu vernichten: "Ebenso wie bei anderen viralen Infektionen wie Herpes oder HIV können, wenn die Abwehrkräfte des Körpers schwach sind, diese Viren den Mechanismen der Immunkontrolle entweichen und es können Krankheiten auftreten; ähnlich verhält es sich mit HPV."

Richtige Ernährung stärkt das Immunsystem

Ein Teil der Energie in Lebensmitteln dient der Erhaltung der Funktionen des Immunsystems und der Gewährleistung der Gesundheit des Körpers. Die Ergebnisse mehrerer Studien zeigen, dass ein Ernährungsplan mit Probiotika, Vitaminen und Mineralien zur Behandlung gehört, um die Aktivität des Immunsystems zu verbessern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1196422/Papiloxyl_hpv.jpg

www.Papiloxyl.com

Rückfragen & Kontakt:

David Lopez

info @ papiloxyl.com

+34 952158724