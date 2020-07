Sodexo Austria: Elisabeth Dock neuer Head of Brand and Communications

Wien (OTS) - Sodexo Service Solutions Austria GmbH stellt sich kommunikativ neu auf. Mag. Elisabeth Dock (34) verantwortet seit Jahresbeginn als Head of Brand and Communications sämtliche österreichischen Kommunikationsaktivitäten des Unternehmens und ist auch Mitglied des Country Leadership Committee.

Dock war zuletzt als Senior Communications Managerin bei der Mondi Paper Sales GmbH und davor bei der HYPO NOE Gruppe Bank AG tätig. Die gebürtige Niederösterreicherin absolvierte das Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien.

„Mit unseren Dienstleistungen im Bereich Catering, Facility Management sowie Workplace & Technical Services tragen wir zur Verbesserung der Lebensqualität unserer Kunden bei. Gerade in diesen besonderen Zeiten braucht es dafür klare, authentische und starke Kommunikation. Wir freuen uns sehr, mit Elisabeth Dock einen Profi an Board zu haben, um Sodexos ‚Quality of Life Services‘ kommunikativ zu stärken und erlebbar zu machen“, sagt Michael Freitag, Country President Sodexo Austria und Geschäftsführer der Sodexo Service Solutions Austria GmbH.

Über Sodexo

Die Sodexo Service Solutions Austria GmbH beschäftigt in Österreich rund 3.700 Mitarbeiter, die mit ihrer Servicementalität täglich knapp 475.000 Verbraucher in rund 1.400 Betrieben begeistern, darunter Wirtschaftsunternehmen, Behörden und Krankenanstalten.

Von Pierre Bellon 1966 gegründet, ist Sodexo weltweit führend bei Services für mehr Lebensqualität, die eine wichtige Rolle für den Erfolg des Einzelnen und von Organisationen spielt. Dank einer einzigartigen Kombination aus On-site Services, Benefits and Rewards Services und Personal and Home Services stellt Sodexo täglich für 100 Mio. Menschen in 67 Ländern seine Dienste bereit. Aus dem Leistungsspektrum mit über 100 verschiedenen Angeboten stellt Sodexo auf Grundlage von mehr als 50 Jahren Erfahrung integrierte Kundenlösungen zusammen. Dieses Angebot umfasst etwa Empfangs-, Sicherheits-, Wartungs- und Reinigungsdienste, Catering, Facility Management, Restaurant- und Geschenkgutscheine sowie Tankpässe für Mitarbeiter, Unterstützungsleistungen in den eigenen vier Wänden und Concierge-Services. Der Erfolg und die Leistungsfähigkeit von Sodexo beruhen auf der Unabhängigkeit, dem nachhaltigen Geschäftsmodell und der Fähigkeit des Unternehmens, seine weltweit 470.000 Mitarbeiter kontinuierlich weiterzuentwickeln und an sich zu binden. Sodexo ist in den Indizes CAC Next 20, ESG 80, FTSE 4 Good und DJSI enthalten.

Rückfragen & Kontakt:

Sodexo Österreich (Service Solutions Austria GmbH)

Mag. Elisabeth Dock

Head of Brand and Communications Austria

+43 664 8533896

elisabeth.dock @ sodexo.com

https://at.sodexo.com