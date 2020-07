5G beschleunigt die Digitalisierung in allen Branchen

Shanghai (OTS) - Guo Ping, Rotating Chairman von Huawei, betonte beim GSMA Thrive-Event in Shanghai den sozialen Wert von IT und Telekommunikation bei der Bekämpfung von COVID-19 und ging auf die aktuelle und zukünftige Rolle von 5G bei der digitalen Transformation ein. "Mit Hilfe von 5G werden alle Branchen in einem schnelleren Tempo digitalisiert. Gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten wir an Industrieanwendungen, um das Potenzial von 5G für unsere Kunden freizusetzen und Wertschöpfung aus wichtigen 5G-Anwendungen zu erzielen", so Guo Ping.

Im Rahmen seiner Keynote hat Guo Ping auch darauf hingewiesen, dass der gesellschaftliche Wert von IKT-Anwendungen während der Pandemie größer denn je gewesen ist. Anwendungen auf der Basis von 5G, KI, Cloud und Big Data – wiezum Beispiel Fernunterricht, Telearbeit oder im Unterhaltungsbereich – haben eine bedeutende Rolle gespielt und es den Menschen ermöglicht, die Quarantäne besser und effizienter zu bewältigen.

In Krankenhäusern haben Fernkonsultationen dabei geholfen, die besonderen medizinischen Herausforderungen zu bewältigen. Anwendungen wie Temperaturkontrolle und Infektionsverfolgung haben wirksam dazu beigetragen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. In dieser außergewöhnlichen Situation haben die GSMA und die Telekommunikationsanbieter weltweit eine entscheidende Rolle dabei gespielt, die Konnektivität kontinuierlich zu verbessern, den Menschen ein gesundes Leben zu ermöglichen und der Industrie und der Gesellschaft bei der Erholung zu helfen.

Offene Standards und globale Zusammenarbeit

"Huawei wird offene und kooperative Standards sowie Branchenorganisationen in ihren Bemühungen um eine einheitliche globale Kommunikationsindustrie auch in Zukunft stets unterstützen",bestätigte Guo. Globale Zusammenarbeit sei entscheidend, um das Virus erfolgreich zu bekämpfen, egal ob im medizinischen oder im Kommunikationsbereich. Eine aktive Beteiligung und die Einbeziehung globaler Anbieter, Forschungsinstitute und Industrieverbände seien notwendig, um die Entwicklung von Technologiestandards voranzutreiben und gleichzeitig die nachhaltige Entwicklung von Industrien und der Weltwirtschaft insgesamt fördern. Die von der GSMA während der Pandemie veröffentlichten "Elf Empfehlungen zur Aufrechterhaltung der Konnektivität" sind Guo zufolge ein Beispiel für erfolgreiche globale Zusammenarbeit.

"In den letzten Jahrzehnten hat der Mobilfunk es ermöglicht, Menschen miteinander zu verbinden. Heute erobert die IKT – wie die Elektrizität vor 100 Jahren – dank 5G sehr schnell alle Industriezweige. Sie wird zu einem Schlüsselfaktor für die soziale Entwicklung und die technologische Wertschöpfung für alle Branchen werden", so Guo weiter. Weltweit gibt es bereits 81 kommerzielle 5G-Netze, die 72 Prozent des weltweiten BIP und neun Millionen 5G-Nutzer unterstützen.

5G ermöglicht die rasche Digitalisierung ganzer Branchen und ist in den Bereichen Unterhaltung, Geschäftsreisen, medizinische Dienste, Bergbau oder in der Fertigungsindustrie bereits weit verbreitet. Erfolgreiche 5G-Anwendungen werden jetzt in großem Maßstab in allen Branchen ausgerollt. Das läutet eine neue Ära ein, in der alle Industriezweige von IKT profitieren. "Huawei wird mit Kompetenzen in Bereichen wie Netzwerke, Cloud, KI und Devices weiterhin in Zusammenarbeit mit seinen Partnern Kunden dabei unterstützen, das extrem umfangreiche Potenzial von 5G zu entfalten", so Guo Ping abschließend.





Rückfragen & Kontakt:

Mag. Alexander Wolschann

Unternehmenssprecher/ company spokesman

Huawei Technologies Austria GmbH

IZD Tower 9th Floor, Wagramer Straße 19

A-1220 Vienna, Austria

Tel: +43-664-1463045

E-Mail: a.wolschann @ huawei.com