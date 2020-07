willhaben präsentiert campingtaugliche Autos für den Österreich-Urlaub

Wien (OTS) -





Aktuelles Angebot: Rund 70.000 Autos verschiedenster Marken eignen sich als Camping-Begleiter

Große Auswahl an praktischen „Bullis“ auf der Plattform, viele für unter 15.000 €

Hochdachkombis als modulare Wunderwagen – viel Platz für Camping-Utensilien

Mit dem Auto in Österreich campen: 2020 klingt das besonders verlockend, denn der Urlaub beginnt direkt vor der Haustür. Schön ist nicht nur die Unabhängigkeit von Flügen, die möglicherweise ausfallen, sondern auch die freie Wahl des Übernachtungsortes. Zudem fällt die eine oder andere individuelle Corona-Maßnahme leichter. Auf willhaben gibt es derzeit rund 70.000 campingtaugliche Autos verschiedener Fahrzeugklassen, mit denen man für dieses Abenteuer bestens gerüstet ist.

Schlafen auf vier Rädern beginnt beim Kombi

Ein Zelt, Isomatten, ein Schlafsack und Kochgeschirr passen schnell ins Auto. Man könnte somit zum Beispiel direkt mit einem Skoda Fabia starten, der auf willhaben im Moment durchschnittlich ca. 8.300 € kostet. Grundsätzlich gilt jedoch: Je größer, desto bequemer. Wer im Auto schlafen will, sollte wohl mindestens zu einem Kombi greifen. Oft genügt es, die Rücksitze umzuklappen und im Handumdrehen ist ein Campingmobil mit einer Liegefläche für zwei Personen gezaubert. Hier sollte auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass beim Umlegen der Sitze eine ebene Fläche entsteht. Alternativ lässt sich die Rückbank ggfs. auch ausbauen und mittels Gestell und Matratze ein ebenes Bett schaffen. Gut zu wissen: Auf willhaben gibt es aktuell mehr als 2.500 Kombis und Vans mit Allradantrieb für unter 15.000 €.

SUV und Geländewagen mit Dachzelt

Durchschnittlich geben heimische Familien im Jahr rund 2.600 Euro für Urlaube aus. Für das Doppelte bekommt man auf willhaben bereits viele Geländewägen und SUVs, wie z. B. einen X5 oder Jeep Patriot. Diese off-road-tauglichen Autos sind gleich mehrere Sommer treue Camping-Begleiter. Zum Schlafen kann man hier ein Dachzelt auf die Gepäckträger schnallen. So träumt man in luftiger Höhe - für einen ruhigen Schlaf aber bitte die Handbremse anziehen.

Platz perfekt nutzen: Intelligente Einbauten für Hochdachkombis

Richtig viel Raum bieten Hochdachkombis wie der Citroën Berlingo, Opel Combo, VW Caddy oder Renault Kangoo. Für diese gibt es eigene Campingmodule, also Kisten mit Kochutensilien, Kühlboxen, Kleidung, Klappstühlen und Co. samt einer darauf gelegten Liegefläche. So wird der Platz perfekt genutzt. Alternativ passt etwa ein Autohimmelbett in jeden Hochdachkombi. Dieses zehn Zentimeter hohe Bett wird an der Gepäcknetzaufhängung befestigt und zum Schlafen ganz einfach heruntergelassen. Für unter 15.000 € findet man auf willhaben derzeit rund 500 dieser raumbietenden Camping-Wunder.

Leistbarer Camping-Allrounder: VW Multivan, der „Bulli“

Ein echter Camping-Allrounder ist der VW Multivan. Der legendäre „Bulli“ ist geräumig, gut motorisiert und glänzt mit großem Angebot (ca. 500 Stück finden sich im Moment auf willhaben, viele unter 15.000 €). Damit ist der Kleinbus eine leistbare Alternative zu luxuriösen Oberklasse-Campern.



Eine willhaben-Suche fördert in Sekundenschnelle campingtaugliche Autos aus dem Kombi-, Van-, Geländewagen- oder Kleinbus-Segment zutage - vom legendären „Bulli“ über die kräftige G-Klasse bis hin zu wahren Expeditionsfahrzeugen. Hier sind drei besondere Exemplare:



VW T4 „Bulli“

Einen schönen T4 „Bulli“ mit Solarpanel am Dach, Bett, Wassertank und einer Kompressorkühlbox gibt es für rund 12.000 €.

Mercedes-Benz G-Klasse 270 CDI SUV

Der 156 PS starke Mercedes G mit Allrad-Antrieb verfügt über ein Dachzelt, hinteren Schubladenauszug und eine Seilwinde, um auch einmal anderen Campern zur Hilfe zu kommen. Für 29.000 € wechselt der Mercedes mit 289.000 km auf dem Tacho den Besitzer.

„Expeditionsfahrzeug“ Toyota Land Cruiser

Für das ultimative Camping-Erlebnis in Österreich bietet der Toyota Land Cruiser mit V8-Benzinmotor vier Sitze. Der Toyota wurde vom Fachmann zum Expeditionsfahrzeug umgebaut. Dabei sind ein Safari Snorkel für Flussdurchquerungen, eine 90 Ah Zusatzbatterie, Kühlbox, Seilwinde, Rhino Rack Dachträger und ein Innenausbau aus Vollholz. Der Verkäufer aus Wieselburg möchte dafür 44.900 €.

Campingwagen als eigene willhaben-Kategorie

Alle, die beim Camping-Urlaub hingegen gerne auf eine klassische Lösung setzen, finden derzeit mehr als 1.500 Angebote in der Kategorie „Wohnwagen & Wohnmobile“. Hier entdecken Outdoor-Abenteurer unter anderem den wendigen Mercedes-Benz Marco Polo Activity 200d mit Hubdach und allem Komfort oder auch ein gut gepflegtes Fiat Ducato Dethleffs-Wohnmobil.

Rückfragen & Kontakt:

willhaben

Andreas Pucher

PR Manager

0699 1303 1518

andreas.pucher @ willhaben.at



Thomas Reiter

Reiter PR

0676 66 88 611

thomas.reiter @ reiterpr.com