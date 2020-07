Tanner zu Stelzer: Das Bundesheer ist immer da, wenn es gebraucht wird!

Wien (OTS) - „Wir werden dem Land Oberösterreich – im Rahmen unserer Möglichkeiten – jede Unterstützung zur Verfügung stellen, die das Land benötigt. Denn das Bundesheer ist immer da, wenn es gebraucht wird. Gerade in dieser herausfordernden Zeit müssen alle Behörden zusammenhalten, um die Bevölkerung bestmöglich vor dem Corona-Virus zu schützen“, so die Verteidigungsministerin am Montagabend.



Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen und die dadurch notwendige Erhöhung der Testkapazitäten forderte heute das Land Oberösterreich einen Assistenzeinsatz beim österreichischen Bundesheer an, um das Kontaktpersonen-Management weiter effektiv betreiben zu können.



