SP-Haase ad VP-Trittner: Bezirk investiert seit Jahren in die Zukunft Ottakrings

Wien (OTS/SPW) - Die Klubvorsitzende der SPÖ Ottakring Susanne Haase äußert Unverständnis gegenüber den heute vorgebrachten Vorwürfen von VP-Trittner. „Ottakring investiert seit Jahren in die Zukunft und in viele unterschiedliche Lebensbereiche. Dabei steht bei allen Investitionen die Nachhaltigkeit im Vordergrund. Der Schwerpunkt der Bezirksausgaben liegt in den Bereichen Bildung, Klimaanpassung und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum“, so Haase. „Wenn man die Aktivität der letzten Jahre dazu betrachtet, sind wir sehr stolz, dass mit Unterstützung der Stadt und der EU mehr als 100 Millionen Euro in Bildung investiert wurden. Denn jeder Euro, der in Bildung investiert wird, kommt um ein Vielfaches zurück!“, betont die Klubvorsitzende. ****



Gemeinsam mit den Ottakringerinnen und Ottakringern habe man in unterschiedlichen Lebensbereichen Projekte umgesetzt: Die Neugestaltung des Johann-Nepomuk-Berger-Platzes, wo eine Parkanlage mit fast 4.000 m² im dicht besiedelten Gebiet Ottakrings entstanden ist oder die Neulerchenfelder Straße mit vielen coolen Plätzen. „Das sind Beispiele für Bepflanzungen und Klimafreundlichkeit, die in die Zukunft weisen!“, so Haase und weiter: „Damit investieren wir in die Zukunft der Kinder, in die wichtige Frage des Klimaschutzes und in einen nachhaltig lebenswerten Bezirk für die Ottakringerinnen und Ottakringer.“

Die Klubvorsitzende hält fest, dass der Bezirk nach wie vor die Möglichkeit des Vorgriffsrahmens habe, um Investitionen zu tätigen. Dieser Vorgriffsrahmen belaufe sich aktuell auf mehrere Millionen Euro und sei in Ottakring bei weitem nicht ausgeschöpft.

„Das ewige Ausspielen zwischen Parkplätzen, Bäumen und Grünraum schaffen sollte längst Vergangenheit sein! Das sollten sich auch all jene ins Stammbuch schreiben, die die Zeichen der Zeit nicht erkennen!“, kritisiert Haase. „Wir freuen uns auf die vielen gemeinsamen Projekte mit unseren Ottakringerinnen und Ottakringern und den politischen Kräften, die nach vorne blicken!“ (Schluss)

