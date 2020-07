Stadt Wien-App: Relaunch bringt neue Funktionen

Zu 1.000 Themen die richtigen Informationen zur richtigen Zeit

Wien (OTS) -

Die neue Stadt Wien-App steht ab sofort zum Download zur Verfügung. Im Zuge des Relaunches bekam sie ein neues Design, neue Funktionen und wurde umfassend überarbeitet. Die App besteht aus vier Hauptansichten: Informationen, News, Stadtplan und persönliche Informationen. Zudem gibt es eine umfassende Suche und relevante Informationen je nach Standort. Und für die Bedienbarkeit wichtig: Die App übernimmt die Funktionen des beliebten WienBots.

„Damit beschreiten wir einen neuen digitalen Weg. Wien war die erste Stadtverwaltung weltweit mit einem Chatbot. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und integrieren ihn in unsere neue Stadt Wien-App. Der WienBot lernt laufend dazu und liefert derzeit automatische Suchvorschläge zu rund tausend Themen – vom Abschleppdienst bis zur aktuellen Zeckenimpfung. Das ist eine smarte Lösung für eine smarte Stadt“, betont Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Im Juni hat der WienBot bereits die Marke von 1.000.000 direkten Antworten geknackt.

Eine der beliebtesten Funktionen ist der Stadtplan. Er verfügt nun über eine neue Suchfunktion, auch um Geschäfte oder Lokale zu finden. Die Stadtplan-Nutzung wurde ebenfalls für das Smartphone optimiert. Peter Hanke, Stadtrat für Digitalisierung: „Ich bin stolz auf die Tatsache, dass an dem Relaunch dieser App ausschließlich Wiener Unternehmen beteiligt waren. Das zeigt, dass wir über das erforderliche Know-how in unserer Stadt verfügen.“ Ein weiteres Kernelement der App sind die personalisierbaren Neuigkeiten, mit denen man Echtzeit-Infos zu den Wiener Linien, Wetterwarnungen, Veranstaltungen oder Zivilschutz bekommt. „Im Rahmen der Entwicklung war es uns ein Anliegen, das schon bisher vorhandene, breite Informationsangebot mit einem neuen Level an einfacher und intuitiver Bedienbarkeit zu verbinden“, erläutert der Chef des Presse- und Informationsdienstes Martin Schipany.

Vorteilsclub goes Stadt Wien-App

Auch der Vorteilsclub der Stadt Wien wurde in die neue App integriert. Über die Eingabe der Mitgliedsnummer wird die App zu einer digitalen Mitgliedskarte, über die man die neuesten Infos bekommt und an Aktionen teilnehmen kann.

Digitale Amtswege bequem in der App erledigen

Das partizipativ entwickelte Portal mein.wien bietet auf BürgerInnen und Wirtschaftstreibende zugeschnittene Informationen und Anwendungen. Sämtliche Verfahren, wie z.B. der Antrag für ein Parkpickerl oder einen Schanigarten, die derzeit unter mein.wien.gv.at online erledigt werden können, sind ab sofort auch in der Stadt Wien-App abrufbar. Damit soll den Wienerinnen und Wienern höchster Komfort und Geschwindigkeit bei ihren Behördenwegen geboten werden.

Details zur App

Die bisherige Stadt Wien-App wurde seit ihrem Start im Juni 2015 140.000 Mal heruntergeladen. Die App ist kostenlos für iOS ab Version 13.0 und Android ab Version 8.0 im jeweiligen Store abrufbar. Weitere Infos zu den Funktionen finden Sie unter wien.gv.at/app

Rückfragen & Kontakt:

Hanno Csisinko

Mediensprecher des Bürgermeisters

+43 1 4000 81855

hanno.csisinko @ wien.gv.at



Berenike Lettmayer

Mediensprecherin Stadtrat Peter Hanke

+43 1 4000 81219

berenike.lettmayer @ wien.gv.at