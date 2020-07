Bis zu 669.000 sahen ersten GP von Österreich in ORF 1

Insgesamt zwei Millionen bei erster Formel-1-Woche via ORF dabei – auch online gut genutzt

Wien (OTS) - Großes Publikumsinteresse beim Auftakt zur Formel-1-Weltmeisterschaft 2020 – Corona-bedingt erstmals beim GP von Österreich: Bis zu 669.000 Motorsportfans ließen sich gestern, am 5. Juli, bei sommerlichen Temperaturen nicht davon abhalten, das Rennen via ORF 1 live mitzuverfolgen, im Schnitt waren es 609.000 bei 46 Prozent Marktanteil (46 bzw. 55 Prozent in den jungen Zielgruppen). Damit erreichte der GP von Österreich in der Zielgruppe 12-29 Jahre den Topwert seit 2014. Die gesamte erste Formel-1-Woche mit u. a. allen Trainings, den Rennen aus Formel 2, 3 und Porsche Supercup sowie Motorsport-affinen Dokus ließen sich in ORF 1, ORF III und ORF SPORT + insgesamt 1,911 Millionen (weitester Seherkreis), das sind 25 Prozent der TV-Bevölkerung ab 12 Jahren, nicht entgehen.

Spielberg-TV-Übertragungen auch online gefragt

Die Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebote von TVthek.ORF.at und sport.ORF.at zum ersten Formel-1-Event in Spielberg wurden von den Userinnen und Usern intensiv genutzt und erzielten laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) vom 2. bis 5. Juli in Österreich insgesamt 231.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 551.000 Bruttoviews (registrierte Videostarts einer Sendung/eines Beitrags). In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen bei 8,7 Mio. Minuten.

Damit aber nicht genug Spielberg 2020, am 12. Juli steht gleich der Große Preis der Steiermark auf dem Programm. Das ORF-Fernsehen bietet auch dazu ein umfassendes Programm:

Dienstag, 7. Juli

19.00 Uhr, OSP: Highlights Formel-3-Rennen

20.15 Uhr, OSP: Highlights Formel-2-Rennen

22.15 Uhr, OSP: Highlights Porsche Supercup

Mittwoch, 8. Juli

20.45 Uhr, OSP: Highlights GP von Österreich

Donnerstag, 9. Juli

15.00 Uhr, OSP/ORF.at: Auftakt PK Formel 1

Freitag, 10. Juli

10.40 Uhr, ORF 1: F1 News

10.55 Uhr, ORF 1: Freies Training

13.00 Uhr, OSP/ORF.at: PK Formel 1

14.30 Uhr, ORF 1: F1 News

14.55 Uhr, ORF 1: Freies Training

Samstag, 11. Juli

10.15 Uhr, ORF 1: Formel 3, erstes Rennen

11.20 Uhr, ORF 1: F1 News

11.55 Uhr, ORF 1: Freies Training

14.20 Uhr, ORF 1: F1 News

14.55 Uhr, ORF 1: Qualifying

16.35 Uhr, ORF 1: Formel 2, erstes Rennen

Sonntag, 12. Juli

11.00 Uhr, ORF 1: Formel 2, zweites Rennen

12.05 Uhr, ORF 1: Formel 3, zweites Rennen (Zusammenfassung)

12.20 Uhr, ORF 1: Porsche Supercup, Rennen

13.05 Uhr, ORF 1: 70 Jahre Formel 1

13.50 Uhr, ORF 1: F1 News

14.35 Uhr, ORF 1: GP der Steiermark

16.50 Uhr, ORF 1: Die Analyse

19.00 Uhr, OSP: Highlights Formel 3, erstes Rennen

3.50 Uhr, ORF 1: GP der Steiermark (Wh.)

Montag, 13. Juli

19.00 Uhr, OSP: Highlights Formel 3, zweites Rennen & Porsche Supercup

Dienstag, 14. Juli

5.15 Uhr, ORF 1: Highlights GP der Steiermark

19.00 Uhr, OSP: Highlights Formel 2, erstes Rennen

22.00 Uhr, OSP: Highlights Formel 2, zweites Rennen

