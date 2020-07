NEOS zu Matura: Minister Faßmann verliert sich in Details

Künsberg Sarre: „Vom Bildungsminister erwarten wir uns ein Gesamtkonzept statt Details zu einem Maturafach“

Wien (OTS) - „Auf den Bildungsminister warten in Österreich große Baustellen vom Kindergarten bis zur Berufsausbildung, doch leider verliert er sich in Details, statt mutige Initiativen zu starten“, zeigt sich NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre nach der heutigen Pressekonferenz enttäuscht. „Eine Matura-Reform darf sich nicht darin erschöpfen, dass der Minister sich mit neuen Ansätzen zu einzeln Aufgabentypen der Mathematik-Matura beschäftigt. Wenn, dann braucht es ein Gesamtkonzept, das die Prinzipien Vergleichbarkeit, Individualität und Fairness unter einen Hut bringt."

"Seit Jahren schlagen wir vor, die Zentralmatura auf einen gemeinsamen Kern zu reduzieren, der für alle Schultypen einheitlich ist und zentral korrigiert wird. Nur so kommen wir zu vergleichbaren Ergebnissen. Alle Inhalte, die über diesen gemeinsamen Kern in Mathematik, Deutsch und Englisch hinaus gehen, sollten in die Autonomie der Schulen übergeben werden, um Raum für individuelle Schwerpunkte zu schaffen," führt Künsberg Sarre aus. "Und um den Effekt der Tagesverfassung zu verringern, müssen auch die Oberstufennoten eingerechnet werden."

Zu kurz greift aus NEOS-Sicht auch, nur an der Abschlussprüfung zu schrauben statt den Lernprozess zu verbessern: "Wenn Mathe darf kein Angstfach bleiben soll, dann braucht es kontinuierliche Förderprogramme gerade in diesem Fach. Davon ist weit und breit keine Spur, weder in der Sommerschule noch im nächsten Schuljahr.“ Für den Herbst fordert die NEOS-Bildungssprecherin daher eine Chancenoffensive mit kontinuierlichem Förderunterricht. „Dafür wird es mehr Ressourcen brauchen“, so Künsberg Sarre.

