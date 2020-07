„DIE.NACHT“: Start für „Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ am 7. Juli in ORF 1

Außerdem: ORF-„Sommerkabarett“-Dakapo mit Omar Sarsam

Wien (OTS) - „DIE.NACHT“ am Dienstag, dem 7. Juli 2020, um 22.00 Uhr zeigt in einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ einen Rückblick auf die Highlights aus den Talks von Stermann & Grissemann. Beim vergnüglichen Wiedersehen mit besonderen Gästen sind diesmal Tobias Pötzelsberger, Armin Wolf mit seinem Besuch aus dem Jahr 2009 sowie Hazel Brugger und Nena zu sehen. Danach um 22.30 Uhr heißt es beim ORF-„Sommerkabarett“-Dakapo noch einmal Lachen mit Omar Sarsam und seinem Programm „Herzalarm“.

Mehr zum Sommerkabarett-Dakapo „Omar Sarsam: Herzalarm“ um 22.30 Uhr:

Omar Sarsam ist Kabarettist und Kinderarzt. Dieser berufliche Dialog ergibt ein sehr komisches Programm mit vielen humorvollen Einblicken in seine Arbeitswelten und medizinischen Infos, die man so gar nicht wissen will. Zum Beispiel wie viele Bakterien beim „einmal kurz abbeißen“ eines Toasts ausgetauscht werden. Außerdem schildert er, wie etliche seiner Psychosen in der Erziehung durch ein philippinisches Kindermädchen wurzeln und gibt dies auch musikalisch zum Besten. Nebenwirkungen: häufiges Lachen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at