ÖÄK-Mayer: Mund-Nasen-Schutz stärkt Bewusstsein

Abstand und Hygiene würden durch das Wegfallen eines verpflichtenden Mund-Nasen-Schutzes ins Hintertreffen geraten, kritisiert ÖÄK-Vizepräsident Harald Mayer.

Wien (OTS) - Angesichts der steigenden Zahl der COVID-19-Infektionen in den vergangenen Tagen appelliert Harald Mayer, Vizepräsident und Bundeskurienobmann der angestellten Ärzte der Österreichischen Ärztekammer, an die Bevölkerung: „Vorsicht ist auch weiterhin geboten, die Pandemie ist nicht zu Ende“, sagt er. Nach wie vor seien Abstand und Hygiene wichtige Maßnahmen, um Infektionen einzudämmen und neue Cluster gar nicht erst entstehen zu lassen. „Dadurch, dass derzeit der Mund-Nasen-Schutz nur in den öffentlichen Verkehrsmitteln und im Gesundheitsbereich verpflichtend ist, vergessen viele auch darauf, Abstand zu halten und auf ihre Hygiene zu achten“, sagt Mayer. Das Bewusstsein werde durch das Tragen eines MNS geschärft. „Wenn die Bevölkerung weiterhin weniger achtsam ist, sollte über eine Wiedereinführung des Mund-Nasen-Schutzes in öffentlichen Bereichen wie zum Beispiel Supermärkten wieder nachgedacht werden“, betont Mayer und appelliert an den Gesundheitsminister Rudolf Anschober, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. (sni)

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Ärztekammer

Mag. Sophie Niedenzu, MSc

Öffentlichkeitsarbeit

01/51406/3316

s.niedenzu @ aerztekammer.at