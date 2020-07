REICHLUNDPARTNER bringt Gold vom German Brand Award mit

Markenstrategie für Constantia Flexibles überzeugt mit „Let’s save lives today“

Linz/Wien (OTS) - Gold beim German Brand Award gewann REICHLUNDPARTNER mit der Markenstrategie für Constantia Flexibles Pharma sowie deren Übersetzung ins Design am 18. Juni. Constantia Flexibles Pharma ist Spezialist für flexible Verpackungslösungen der Pharmaindustrie. Gemeinsam mit ihren Kunden rettet das Unternehmen weltweit Millionen Menschenleben. Der German Brand Award ist ein Branchenpreis für Markenführung, der von der privatwirtschaftlich getragenen Stiftung „Rat für Formgebung“ jährlich in mehr als 60 Kategorien vergeben wird.

Ausgegangen vom Markenkern

„Im ersten Schritt wurde der Markenkern von Constantia Flexibles Pharma mit dem Claim ‚Let’s save lives today‘ übersetzt und die Marke mit frischem Design neu aufgeladen“, erklärt Mag. Rainer Reichl, CEO der REICHLUNDPARTNER Agenturgruppe. „Daraus wurde dann konsequent das Brand Book kreiert, das hilft Leben zu retten. Und das tut es im wahrsten Sinne des Wortes – denn es enthält lebensrettende Utensilien. Die gesamte Agentur freut sich über diesen Erfolg.“

Branding

Die neue Marke wurde im Rahmen eines internen Launchevents erstmals im Jänner 2019 in Malta vorgestellt. Neben der Kernbotschaft „Let’s save lives today“ hat sich auch visuell (Erste Hilfe Poster) und inhaltlich (Erste Hilfe Videos und Demonstrationen) alles um das Thema „Leben retten“ gedreht. In der Folge wurde das Branding ausgerollt und als erstes eine Produktionsstätte in Österreich komplett im Sinne der neuen Markenbotschaft ausgerichtet. Auch das Headquarter des Unternehmens in Wien wurde entsprechend gebrandet. Der nächste Schritt im Jahr 2020 war die Verbindung der Business-Challenge „Growth“ mit der Markenbotschaft, die in die Aufforderung „Let’s grow to save more lives“ übersetzt wurde.



Mehr Fotos

Rückfragen & Kontakt:

Michael Obermeyr

REICHLUNDPARTNER

Public Relations

eMail: michael.obermeyr @ reichlundpartner.com

Tel: +43 432 666 222 - 5110