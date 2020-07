Hotel Warmbaderhof mit dem Gütesiegel Leading Spa Resort ausgezeichnet!

Namhafte Hotels & Resorts bürgen für beste Qualität

Annenheim am Ossiachersee / Warmbad Villach (OTS) - „Wellnessurlaube helfen den Menschen Kraft zu tanken und bringen neue Energie für den Alltag. Beste Voraussetzung dafür bietet die Wahl des richtigen Anbieters. Zahlreichen Gäste fällt angesichts der großen Zahl an Wellnessangeboten die Wahl von hochwertigen und exklusiven Anbietern immer schwerer. Die Leading Spa Resorts International präsentieren auf der Website www.LeadingSpa.com 47 exklusive Wellnesshotels & Spa Resorts aus Österreich, Deutschland, Italien, Kroatien und Niederlande.

Besucher finden auf der Website oder aber auch im Magazin alle Informationen über die Hotels und Resorts sowie viele Hotelangebote zu den Themen Wellness, Medical Wellness, Beauty etc.

Als neuer Leading Spa Resorts Partnerbetrieb wurde diese Woche das Hotel Warmbaderhof im ThermenResort Warmbad Villach ausgezeichnet. Im 5-Sterne-Traditionshaus Warmbaderhof erlebt und spürt man die einzigartige Kombination aus Urlaubsresort und medizinischen Gesundheitszentrum.

In der 1.800 m² hauseigenen Wellness- & Saunalandschaft des Warmbaderhofs entspannt man im VIBE SPA & Beauty Bereich und genießt wohltuende Massagen im Resort eigenen Therapiezentrum. Die Medical-Spa Angebote stellen den anspruchsvollen Gast im Mittelpunkt. Nur einen Bademantelgang entfernt kommt man direkt zum Thermal Urquellbecken – ein einzigartiges Erlebnis, denn hier schwimmt man direkt über der Quelle im reinsten Thermalwasser.

Ein umfangreiches Aktiv- und Entspannungsprogramm bringt täglich Körper & Geist in Schwung. Yoga, Qigong, Aquafit und viele weitere Kurse machen den Gesundheits-aufenthalt perfekt. Neben der Heilkraft des Thermalwassers und dem dreifachen Thermenerlebnis, inklusive der KärntenTherme, hat die Kulinarik einen hohen Stellenwert.

Feinste Gaumenfreuden aus der Drei-Hauben-Küche bilden in Kombination mit der unvergleichlichen Atmosphäre des Warmbaderhofs eine exzellente Basis für einen traumhaft entspannenden Gesundheits- und Wohlfühlaufenthalt.

Alle Informationen zu den Leading Spa Resorts und zum neuen Partnerbetrieb Hotel Warmbaderhof finden Sie auf www.LeadingSpa.com.

