Neun Verkehrstote in der vergangenen Woche

152 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 5. Juli 2020

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben drei Motorradlenker, drei Pkw-Lenker, ein E-Bike-Lenker, ein Leichtmotorradlenker und ein Mitfahrer in einem Pkw bei acht Verkehrsunfällen. Zu einem besonders tragischen Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, 01. Juli 2020, im Bezirk Murtal, Steiermark, bei dem ein 52-jähriger Pkw-Lenker getötet wurden. Der 52-Jährige wollte auf der Murtalschnellstraße an einem Holztransporter vorbeifahren, als plötzlich das linke Vorderrad des Lkws platzte und der Pkw gegen die Betonleitwand gedrückt wurde. Daraufhin kippte der Holztransporter samt der geladenen Holzstämme auf den Pkw, wodurch der 52-jährige Lenker tödlich verletzt wurde. Der 39-jährige Lkw-Lenker wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Wochenende, zu Beginn der Sommerferien im Burgenland, Niederösterreich und Wien, verunglückten zwei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Drei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Schnellstraße, je zwei auf einer Bundes- und Landesstraße und jeweils einer auf einer Autobahn und Gemeindestraße ums Leben. Jeweils drei Verkehrstote mussten in Oberösterreich und der Steiermark, zwei in Niederösterreich und einer in Tirol beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit, in zwei Fällen eine Vorrangverletzung und in je einem Fall ein gesundheitliches Problem und ein technischer Defekt. Bei einem Unfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Zwei der tödlichen Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger.

Vom 1. Jänner bis 5. Juli 2020 gab es im österreichischen Straßennetz 152 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 205 und 2018 waren es 204.

