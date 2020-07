Papst fordert Umsetzung der Corona-Resolution des Sicherheitsrats

Von der UNO beschlossene weltweite Waffenruhe zur Ermöglichung humanitärer Hilfe soll "wirksam und umgehend umgesetzt" werden

Vatikanstadt (KAP) - Papst Franziskus hat sich mit Nachdruck hinter die Corona-Resolution des UN-Sicherheitsrats gestellt. Die darin geforderte weltweite Waffenruhe zur Ermöglichung humanitärer Hilfe müsse "wirksam und umgehend umgesetzt werden", sagte das Kirchenoberhaupt bei seinem Mittagsgebet am Sonntag auf dem Petersplatz. Es gehe um das Wohl unzähliger Menschen, die leiden.

Nach mehr als drei Monaten Diskussionen hatte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am Mittwoch in New York die Resolution verabschiedet, die mit Blick auf die Corona-Pandemie unter anderem eine globale Einstellung von Kampfhandlungen und eine mindestens 90-tägige "humanitäre Pause" zur Auslieferung von Hilfsgütern vorsieht.

Eine Auseinandersetzung zwischen den USA und China hatte den Text lange blockiert. Die Forderung einer globalen Feuerpause geht auf UN-Generalsekretär Antonio Guterrez zurück. Papst Franziskus machte sich den Aufruf Ende März zu eigen.

