Doku-Doppel zu Prinz Charles im vierteiligen „ORF III Themenmontag“ mit „Prinz Charles – der nächste König“

Außerdem: „Charles und Diana – die Wahrheit hinter ihrer Hochzeit“ und „Die Inseln der Queen“ mit „Die Äußeren Hebriden“ und „Die Scilly-Inseln“

Wien (OTS) - Der „ORF III Themenmontag“ am 6. Juli 2020 widmet sich eingangs in zwei Filmen dem Leben von Prinz Charles und den Hintergründen der angeblichen Traumhochzeit mit Lady Diana. Danach führt ORF III zu zwei der beschaulichen „Inseln der Queen“.

Zum Auftakt zeigt der „ORF III Themenmontag“ die Doku „Charles und Diana – die Wahrheit hinter ihrer Hochzeit“ (20.15 Uhr). Der Film beleuchtet die sieben Tage vor der angeblichen Traumhochzeit von Charles und Diana. Denn lenkt man den Blick auf diesen bisher unbeachteten Zeitraum, hätte man Schlüsse ziehen können, was in dieser Ehe alles schiefgehen würde. Aufschlussreiche Aussagen und geschichtliche Zusammenhänge führen zu einem Bild, das der Öffentlichkeit zum damaligen Augenblick verborgen geblieben ist. Anschließend porträtiert „Prinz Charles – der nächste König“ (21.30 Uhr) den längst dienenden Thronerben der britischen Geschichte. Denn obwohl er mittlerweile die 70 überschritten hat, kann niemand sagen, wann er seiner Mutter Queen Elisabeth als Monarch nachfolgen wird. In der Dokumentation sprechen engste Verwandte wie seine beiden Söhne William und Harry sowie Ehefrau Camilla Parker-Bowles über ihn. Auch längst Vergangenes, wie die Erziehung der Kinder im Teenager-Alter, kommt zur Sprache.

Danach stehen die Teile drei und vier der fünfteiligen Reihe „Die Inseln der Queen“ auf dem Programm, die zu den „Äußeren Hebriden“ (22.25 Uhr) im Nordwesten des Vereinten Königreichs und zu den „Scilly-Inseln“ (23.20 Uhr) führen, die fast 50 Kilometer südwestlich von Land’s End, dem südlichsten Ort Großbritanniens, liegen.

