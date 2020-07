Zwei neue Post Partner für Weitra

Neue Geschäftsstellen sichern auch in Zukunft Post- und Bankversorgung im Waldviertel

Wien (OTS) - Die Österreichische Post hat in Zeiten von COVID-19 die Postversorgung des ganzen Landes gesichert, dafür hat auch das dichte Geschäftsstellennetz aus Postfilialen und Post Partnern gesorgt. Heute, Freitag, wurden im Rahmen eines Festaktes zwei neue Post Partner in Weitra, Bezirk Gmünd, offiziell eröffnet. Unter Einhaltung von Vorsichtsmaßnahmen spielte die Post und Telekom Musik Wien auf, nach den Festreden gab es einen musikalischen Umzug zwischen den beiden Post Partnern.

Die neuen Post-Geschäftsstellen verfügen über gut gelegene Standorte mit attraktiven Öffnungszeiten: Der Post Partner WaLaLa liegt am Rathausplatz und damit direkt im Zentrum, der Post Partner SPAR Weitra befindet sich an der Ortseinfahrt und ist mit dem Auto gut erreichbar.

Post Partner als Bekenntnis zum ländlichen Raum

„Die Post ist ein Anker für die Sicherung der Nahversorgung im ländlichen Raum und damit wichtig für die Lebensqualität in unserer Heimat. Ich freue mich daher, dass hier in Weitra gleich zwei Post Partner ihre Tätigkeit aufnehmen“, sagt Dr. Stephan Pernkopf, Landeshauptfrau-Stellvertreter.

„Alleine im Waldviertel haben wir rund 80 Post Partner, mit denen wir Post- und Bankdienstleistungen vor Ort anbieten. Wir bleiben dort, wo sich andere schon längst zurückgezogen oder den Sparstift angesetzt haben. Die Österreichische Post wird auch in Zukunft den ländlichen Raum mit ihren Dienstleistungen versorgen und für die Einwohnerinnen und Einwohner da sein“, so DI Peter Umundum, Vorstand Paket & Logistik der Österreichischen Post AG.

Die zwei neuen Post Partner: WaLaLa und SPAR

Die Dienstleistungen und Services der Ende Juni aufgelassenen Postfiliale übernehmen ab sofort die zwei neuen Post Partner:

WaLaLa - Waldviertler Land-Laden , Rathausplatz 9: Ein Regionalitätengeschäft mit Spezialitäten und Qualitätsprodukten aus dem Waldviertel. Neben Verkauf, Gastronomie und Fahrradverleih werden nun auch Post- und Bankdienstleistungen angeboten. Durch ganzwöchige Öffnungszeiten ist der neue Post Partner eine attraktive, zentrale Anlaufstelle in der Tourismusstadt Weitra. Öffnungszeiten: Mo-Do, 9-12 Uhr & 14-18 Uhr, Fr-Sa, 9-18 Uhr, So und Feiertage, 13-18 Uhr

Nahversorgung mit Post- und Bankdienstleistungen

Das Modell der Post Partner ist seit fast 20 Jahren eine Erfolgsgeschichte. Rund 1.350 Post Partner gibt es im ganzen Land, über 360 davon in Niederösterreich. Die Unternehmen kommen aus völlig unterschiedlichen Branchen: Lebensmittelhandel, Trafiken, Tankstellen, Apotheken, Gastgewerbe, Bäckereien oder etwa Gemeindeämter. Neben Post- können bei den Post Partnern auch Bankdienstleistungen der neuen bank99 in Anspruch genommen werden. Dadurch gewährleistet die Post auch die Bank-„Nahversorgung“ in ganz Österreich.

Für die Betriebe ist die Post Partnerschaft eine Bereicherung des Kerngeschäfts und ein Frequenzbringer, für die Gemeinden eine Verbesserung der Standortqualität und für die Post ein wichtiger Eckpfeiler zur Erfüllung des Versorgungsauftrages. Der Erfolg zeigt sich auch bei der Zufriedenheit der Kund*innen: In den Umfragen werden den Mitarbeiter*innen der Post Partner ein überdurchschnittlich gutes Zeugnis ausgestellt.

