VP-Wölbitsch: Bundesheer wird ins 21. Jahrhundert geholt

Schaffung von Fläche für sozialen Wohnbau hilft angespannter Wiener Wohnsituation

Wien (OTS) - "Mit dem Reformprozess "Unser Heer - Leitfaden für eine moderne Landesverteidigung" holt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner das Österreichische Bundesheer endlich ins 21. Jahrhundert", betont Stadtrat Markus Wölbitsch anlässlich des heutigen Startes des Reformprozesses.

So soll gemeinsam mit BKA und BMI ein Cybersicherheitszentrum geschaffen und das Personal in diesem Bereich massiv aufgestockt werden. Zudem sollen im Bereich der ABC-Abwehr zusätzliche Laborkapazitäten geschaffen, das Personal aufgestockt und die Ausstattung verbessert werden. "Die Schaffung von speziellen Schutzzonen in ganz Österreich, in denen autarke Kasernen als direkte Ansprechpartner für die Landesbehörden fungieren, und das Übernehmen des Schutzes von kritischer Infrastruktur durch das Bundesheer im Krisenfall werden für die Sicherheit der Wienerinnen und Wiener, so wie aller Österreicherinnen und Österreicher sorgen", betont Wölbitsch.

Für Wien mit seiner angespannten Wohnsituation ist vor allem auch die Schaffung von Raum für den sozialen Wohnbau wichtig. "Derzeit werden Österreichweit 360 Millionen Quadratmeter Fläche geprüft, von denen bis zu 5% der Fläche für sozialen Wohnbau bereitgestellt werden sollen. So wird in Wien wieder neue leistbare Wohnfläche möglich", so der VP-Stadtrat. Zudem sollen alle genutzten Kasernen schrittweise saniert und ökologisiert werden. "Die Bundesregierung macht unser Heer zukunftsfit - und damit auch die Sicherheit aller Österreicherinnen und Österreicher.

