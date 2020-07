HC-Generalsekretär Höbart: HC Strache und LAbg. Kops unterzeichneten heute Unterstützungserklärungen für Wien-Wahl-Kandidatur

Auch im Heimatbezirk von Strache und Kops „Wien-Landstraße“ ist der Zulauf enorm

Wien (OTS) - „Wir erfahren derzeit einen großartigen Zuspruch durch die Wienerinnen und Wiener. So auch am heutigen Tag, an dem HC Strache und LAbg. Dietrich Kops selbst ihre Unterstützungserklärungen für die Wien-Wahl-Kandidatur des ‚Teams HC Strache – Allianz für Österreich‘ unterzeichnet haben. Damit sind wir auch in Straches und Kops‘ Heimatbezirk Wien-Landstraße auf dem besten Weg, schon bald die notwendigen Unterschriften zu erreichen“, berichtete heute HC-Generalsekretär Ing. Christian Höbart.

Es sei ein traumhafter Start in diese Wahlauseinandersetzung, wenn man bereits am dritten Tag des Sammelns von Unterstützungserklärungen, die ja Voraussetzung für eine erfolgreiche Kandidatur sind, vermelden könne, dass so viele Menschen in der Bundeshauptstadt treu zu uns und HC Strache stehen, so Höbart weiter.

„Jede noch so lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Natürlich ist uns allen klar, dass noch ein weiter Weg vor uns liegt, aber wir werden tagtäglich darum kämpfen, die Wienerinnen und Wiener weiter von unserer sozialen und heimatverbundenen Bürgerbewegung zu überzeugen. Daher bitte ich alle jene, die uns unterstützen möchten, auch ihre Unterschrift auf einem beliebigen Wiener Bezirksamt zu leisten, um so möglichst zeitnah unsere Kandidatur zu fixieren“, so der Aufruf eines sichtlich motivierten Christian Höbart.

