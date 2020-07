Haus der Steinböcke Heiligenblut öffnet am 4. Juli 2020 seine Tore

Neues, modernes Besucherzentrum am Fuße des Großglockners

Heiligenblut (OTS) - In Heiligenblut, wo vor bald fünf Jahrzehnten der Grundstein für den Nationalpark Hohe Tauern gelegt wurde, öffnet nach eineinhalbjähriger Bauzeit am 4. Juli eine neue Attraktion für Naturbegeisterte ihre Tore. In den vergangenen Monaten ist ein modernes Besucher- und Informationszentrum entstanden, das vom Werden des Schutzgebietes und seinen Besonderheiten, aber auch vom Großglockner und dem Lebensraum des Steinwildes erzählt.

Durch die städtebauliche Einordnung in die bestehende Baustruktur ist es der Architekten Ronacher ZT GmbH gelungen, eine attraktive Eingangssituation zu schaffen, ohne gleichzeitig das für die Ortschaft Heiligenblut dominante Ortsbild zu verbauen. Die schlichte und von Transparenz geprägte Holzkonstruktion samt Arkadengang mit Rundsäulen aus Lärchenholz schafft für Besucher/-innen eine angenehme „Willkommenszone“ und eine bessere Anbindung an das Ortszentrum von Heiligenblut.



Herzstück des Hauses der Steinböcke ist ein im Gesamtbaukörper integrierter, mehrgeschossiger Ausstellungsraum, in dem der Lebensraum des Steinwilds unmittelbar erfahrbar wird. Damit steht das neue „Haus der Steinböcke“ für zeitgemäße Architektur mit großem Respekt für regionale Traditionen und dem Wunsch, ein spannendes und informatives Entree ins Nationalparkerlebnis zu schaffen.

Ermöglicht hat dieses einzigartige Nationalparkprojekt ein Schulterschluss der Nationalparkgemeinde Heiligenblut am Großglockner, des Kärntner Nationalparkfonds und des Vereins der Freunde des Nationalparks Hohe Tauern. Getragen wurden die Projektkosten von rund 4,7 Mio. EUR von den einzelnen Projektpartnern und der Großglockner Hochalpenstraßen AG mithilfe von EU-Mitteln aus dem Programm der ländlichen Entwicklung sowie dem Nationalparksponsor Privatstiftung Kärntner Sparkasse.



Der König und sein Thron

Die vom Planungsteam Andreas Zangl, Markus Meirhofer und Georg Derbusch konzipierte und umgesetzte Ausstellung stellt mit dem Steinbock den unangefochtenen König der Alpen in den Mittelpunkt. Dabei geht es nicht allein um die imposanten Großsäuger, sondern insbesondere um das Zusammenspiel von Steinwild und dem alpinen Lebensraum. In den drei Stockwerken der Ausstellung „erwandern“ sich Besucher/-innen Wissen über Tier- und Pflanzenarten der Gipfelregionen sowie deren Anpassungsstrategien. Mit dem modernen Ausstellungskino sorgt „Der König und sein Thron“ aber auch für beeindruckende, filmische Einblicke in das Leben des Steinwilds.



Der Aufstieg über drei Stockwerke symbolisiert zugleich die Besteigung des Großglockners, dem in der Schau viel Raum gewidmet wird. Informationen zur Entstehungsgeschichte des Nationalparks Hohe Tauern und zur weltweiten Entwicklung der Nationalparkidee runden das Informationsangebot ab.

Virtueller Gipfelsturm

Ein besonderer Nervenkitzel erwartet die Besucher/-innen im letzten Ausstellungsraum, wo dank 3D-Fotoboden die Glocknerscharte – die schmale Querung zwischen Kleinglockner und Gipfel des Großglockners – erklommen werden kann. Ein spektakulärer Tiefblick auf die Pasterze, die Pallavicini-Rinne und das Ködnitzkees sind damit für alle Gäste inklusive. Bei guten Wetterbedingungen wird die Mutprobe mit einem atemberaubenden Glocknerblick durchs Panoramafenster belohnt.

Wichtiger Impuls für den Nationalpark und Tourismus

„Das Haus der Steinböcke ist ein wichtiger Impuls für den Nationalpark Hohe Tauern und den Tourismus in der Nationalpark-Region, in dem das Zusammenspiel von Lebensraum und Natur in einzigartiger Weise zur Geltung kommt“, zeigt sich auch Nationalparkreferentin LRin Mag.a Sara Schaar überzeugt. „Ich möchte mich daher bei Nationalparkdirektor Mag. Peter Rupitsch und allen Partnern für die Umsetzung dieses sensationellen Projekts bedanken.“

Im Zeichen des Artenschutzes

Errichtet in der Nationalpark-Gründergemeinde ist das Haus nicht zuletzt Zeugnis eines erfolgreichen Wiederansiedelungsprojekts. „Im Rahmen unserer regionalen Förderungen ist uns auch der Artenschutz ein besonderes Anliegen. Daher ist es uns wichtig, die Wiederansiedelung der hier beheimateten Steinböcke zu unterstützen“, erläutert Mag. Siegfried Huber, Vorstand der Privatstiftung Kärntner Sparkasse und Vorstandsdirektor der Kärntner Sparkasse AG die Motivation, die neue Besuchereinrichtung zu unterstützen.

Ab 4. Juli 2020 täglich geöffnet

Das Haus der Steinböcke, das ab 4. Juli täglich zwischen 9.00 und 18.00 Uhr geöffnet ist, beherbergt neben der Ausstellung und einem Nationalpark-Shop auch das örtliche Tourismusbüro und ein Café mit Aussichtsterrasse. Ergänzt wird das Angebot durch den Albert Wirth Saal mit einem einzigartigen Veranstaltungsraum für max. 100 Personen.

Die Präsidentin des Vereins der Freunde, Mag.a Martina Hörmer, freut sich, dass die „Freunde“, die offizielle Sponsoreinrichtung des Nationalparks Hohe Tauern (www.tauernfreunde.at), nun einen würdigen Vereinssitz haben.



Weitere Informationen:

www.hausdersteinboecke.at,

https://www.facebook.com/hausdersteinboecke

https://www.instagram.com/haus.der.steinboecke



