Erinnerung: Ab 06. Juli neue Fahrpläne für das südliche Niederösterreich und rund um Mattersburg

Neue Öffi-Qualität für PendlerInnen, Gelegenheitsfahrten und Ausflüge ab kommendem Montag

Niederösterreich/Burgenland (OTS) - Mit Ferienbeginn am 6. Juli 2020 tritt die Neuordnung sämtlicher Regionalbuslinien im Ausschreibungsgebiet „Südliches Niederösterreich und rund um Mattersburg“ in Kraft. Neben einer neuen Busflotte bringt diese Neuordnung für die Gebiete Piestingtal (Schneebergland), Gloggnitz (Semmering-Rax), Schwarzatal und Wiener Neustadt Umgebung, Kirchberg am Wechsel, Aspang (südliches Wechselland), Bucklige Welt sowie die Achse Wiener Neustadt – Mattersburg – Eisenstadt auch einen durchgängigen Taktverkehr auf nahezu allen Buslinien mit sich. Die neuen Öffi-Verbindungen aus den Gemeinden in die jeweils nächstgelegene Bezirkshauptstadt können durchwegs mit dem PKW mithalten.

Überblick: Neues Regionalbus-System für das südliche Niederösterreich und rund um Mattersburg:

bessere Öffi-Verbindungen zu den regionalen Zentren, Wiener Neustadt und Wien

durchgängige Taktverkehre bei VOR Regio Bussen

neue, barrierefreie Busse mit gratis WLAN

optimiertes Zusammenspiel Busse und Bahnen

mit Schulstart im Herbst auch Verbesserungen auf schulrelevanten Verbindungen



„Durch die Überarbeitung der bestehenden Regionalbuslinien können wir noch bessere Verbindungen und ein ideales Zusammenspiel von Bus und Bahn ermöglichen. Es zeigen sich hier wieder die Vorteile einer länderübergreifenden Verkehrsplanung durch den VOR. Denn Verkehrsplanung endet nicht an den Ländergrenzen, sondern orientiert sich an den Lebenswelten der Menschen“, so Niederösterreichs Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Die wichtigsten Änderungen sowie alle Details je Gemeinde finden Sie auf https://www.vor.at/mobil/mobil-in-der-region/

Der VOR AnachB Routenplaner

Die neuen Fahrpläne gelten mit Sommerferienbeginn am 6. Juli 2020 und in den VOR AnachB Routingservices – https://anachb.vor.at sowie in der kostenlosen VOR AnachB App – abrufbar. Achtung: Es muss ein Reisedatum ab dem 6. Juli 2020 eingegeben werden. Bei schulrelevanten Relationen bitte ein Datum ab dem Schulstart im Herbst angeben (ab 7. September 2020)!

Rückfragen & Kontakt:

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH

Georg Huemer

Pressesprecher

01 95555 1512

georg.huemer @ vor.at