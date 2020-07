Anschober: Mit Tierschutzgipfel am Montag startet Arbeitsprozess für mehr Tierwohl in Österreich

Wien (OTS) - Am Montag findet im Gesundheitsministerium der erste Tierschutzgipfel statt, zu dem Tierschutzminister Rudi Anschober VertreterInnnen von Tierschutzorganisationen, Behörden, Wirtschaft und Politik geladen hat.

Anschober: „Das ist der Start eines Arbeitsprozesses, mit dem ich möglichst breite Allianzen für neue Sachlösungen und neue Mehrheiten schaffen möchte. Wir müssen in Österreich herauskommen aus dem Patt der vergangenen Jahre und hinkommen zu guten, breit getragenen Sachlösungen. Und das kann nur funktionieren, wenn man miteinander spricht und engagiert nach Lösungen der Vernunft sucht.“

In Zukunft will der neue Tierschutzminister in einem neuen Arbeitsprozess für Tierwohl viermal im Jahr vierzig im Tierschutzbereich aktive Menschen von Tierschutzorganisationen, Behörden, Wirtschaft und Politik an den Gesprächstisch holen, um zu den verschiedenen Themen des Tierschutzes an Lösungen zu arbeiten. Jeweils eine Runde wird den Handlungsbedarf und die notwendigen Maßnahmen definieren, die Folgerunde anschließend die Erfolge bei der Umsetzung.

Anschober: „Wir starten am Montag mit den Tiertransporten und der Frage, wie wir sie schrittweise drastisch verkürzen und verringern können. Ich freue mich auf die Arbeit an diesem wichtigen Thema.“

Trotz Corona-Schwerpunkt hat der Tierschutzminister hier bereits mit zwei neuen Erlässen gezeigt, dass er es ernst meint mit einer konsequenten Arbeit an Verbesserungen für das Tierwohl: „Wer davon überzeugt ist, dass Tiere keine Ware sind, sondern Lebewesen mit Empfindungen, der sollte diesen Weg der Veränderung mitgehen. Ohne Rücksicht auf Parteipolitik. Dann können wir in den nächsten Jahren einige Fortschritte erzielen.“

