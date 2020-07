16. Bezirk: Maroltingergasse – Fahrbahn- und Radweginstandsetzungsarbeiten nach Aufgrabungen

Wien (OTS) - Nach Aufgrabungen durch die Stadt Wien – Wiener Wasser beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau am Dienstag, dem 7. Juli 2020, mit Instandsetzungsarbeiten im Fahrbahn- und Radwegbereich in der Maroltingergasse in Fahrtrichtung 17. Bezirk vor der Kreuzung mit der Wernhardtstraße im 16. Bezirk.

Verkehrsmaßnahmen

Während der Arbeiten am Radweg wird dieser gesperrt. Für die Fahrbahnsanierung wird ein Fahrstreifen in Anspruch genommen, wobei alle Fahrrelationen aufrechterhalten bleiben. Der Fußverkehr wird nicht beeinträchtigt.

Örtlichkeit der Baustelle: 16., Maroltingergasse in Fahrtrichtung 17. Bezirk vor der Kreuzung mit der Wernhardtstraße



- Baubeginn: 7. Juli 2020

- Geplantes Bauende: 10. Juli 2020

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.



(Schluss) aig/hol



Rückfragen & Kontakt:

Matthias Holzmüller

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 01 4000-49811

Mobil: 0676 8118 49811

E-Mail: matthias.holzmueller @ wien.gv.at



Silvia Aigner

Öffentlichkeitsarbeit

MA 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau

Telefon: 01 4000-49812

Mobil: 0676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at