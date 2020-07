VP-Währing: Kasia Greco einstimmig als Spitzenkandidatin für die Bezirksvertretungswahlen gewählt

Team aus erfahrenen Bezirksräten und jungen, engagierten Menschen aus dem Bezirk - Durchschnittsalter so niedrig wie noch nie zuvor

Wien (OTS) - Die neue Volkspartei Währing hat in ihrer Sitzung des Bezirksparteivorstandes die Kandidatinnen und Kandidaten für die Bezirksvertretungswahlen am 11.10.2020 gewählt. Spitzenkandidatin ist Kasia Greco. „Ihr Herz schlägt wahrhaftig für Währing“, freut sich Bezirksparteiobmann Johannes Schreiber. „Kasia Greco ist eine waschechte Währingerin, sie ist in der Nähe des Türkenschanzparks aufgewachsen, hat die Volkschule in der `alten´ Köhlergasse besucht und im Mädchengymnasium Haizingergasse maturiert. Nach dem Studium hat sie im Gesundheitswesen gearbeitet und ist seit 10 Jahren selbstständige Unternehmensberaterin“, so Schreiber. Die Spitzenkandidatin ist mit einem Italiener verheiratet und Mutter zweier Söhne. „Greco liebt ihr Währing und möchte es gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern noch attraktiver und zukunftsfit machen. Ich weiß, dass sie alle Währingerinnen und Währinger einbindet und niemanden ausschließen wird“, so Schreiber weiter. Die Themen Familie, Nachhaltigkeit und Bürgernähe liegen ihr besonders am Herzen. Sie sei darüber hinaus auch Garant für eine vernünftige und zukunftsorientierte Mobilitäts- und Umweltpolitik in unserem schönen Währing.

„Wir freuen uns besonders, dass es gelungen ist, ein Team aus erfahrenen Bezirksräten und jungen, engagierten Menschen aus dem Bezirk zusammenzustellen. So ist das Durchschnittsalter der ersten 28 Listenplätze mit gerade einmal 39 Jahren so niedrig wie noch nie zuvor, unsere jüngsten Kandidaten sind 19 Jahre alt“, so Schreiber.

Spitzenkandidatin Kasia Greco folgen auf den Listenplätzen Johannes Schreiber, Beate Marx, Kurt Weber, Beate Traindl, Oliver Möllner, Viktoria Bernt, Michael Richter, Martina Wettstein, Alfred Aust, Nina Pfaller, Thomas Scheuba, Valeria Foglar-Deinhardstein, Konrad Pleyer und Ulrike Ehrgott.

„Ich weiß, dass Kasia Greco mit ihrer Liste Greco - Die neue Volkspartei Währing die bessere Wahl für Währing ist und wir miteinander und im offenen Dialog unser Währing gemeinsam besser machen werden.“

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Johannes Schreiber

Bezirksparteiobmann neue Volkspartei Währing

johannes.schreiber @ wien.oevp.at