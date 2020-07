Großbauer, Hanger und Zarits zollen dem NPO-Fonds großes Lob: „Wichtige Unterstützung für das Vereinsleben in Österreich“

Der Freiwilligensprecher, der Sportsprecher und die Kultursprecherin sehen wirksame Hilfe durch die Krise und nach der Krise

Wien (OTS) - Das Vereinsleben ist in Österreich stark ausgeprägt und stellt eine unverzichtbare Stütze der Gesellschaft dar. Durch die Coronakrise sind viele dieser Vereine in wirtschaftliche Probleme geraten. Umso wichtiger ist es, die heimische gemeinnützige Struktur zu unterstützen - dafür hat sich Bundesministerin Elisabeth Köstinger erfolgreich eingesetzt. Ob es sich um die Bereiche Sport, Musik und Kultur, anerkannte Glaubensgemeinschaften oder Freiwillige Feuerwehren handelt - das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus hat sich intensiv für die Interessen der Vereine stark gemacht. Der heute präsentierte 700 Millionen Euro Fonds für Non-profit-Organisationen hilft gemeinnützigen Vereinen durch die Coronakrise. Das stellten ÖVP-Freiwilligensprecher Abg. Andreas Hanger, ÖVP-Sportsprecher Abg. Christoph Zarits und ÖVP-Kultursprecherin Abg. Maria Großbauer einhellig fest. Ab 8. Juli 2020 können Anträge online gestellt werden unter www.npo-fonds.at.

Hanger: 700 Millionen Euro für die Vereine in Österreich

„700 Millionen Euro für die Vereine in Österreich – von der Feuerwehr bis zum Sport- und Kulturverein – das ist für die vielen Freiwilligen und Ehrenamtlichen eine wichtige Hilfe in schwierigen Zeiten“, betont ÖVP-Freiwilligensprecher Abg. Mag. Andreas Hanger. „Das Vereinsleben in Österreich ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Sie halten das soziale und gesellschaftliche Leben aufrecht. Danke an alle Männer und Frauen, die sich ehrenamtlich engagieren. Und danke an die Bundesregierung, die diese Hilfe nun ermöglicht.“

Großbauer: Sicherung für die vielen Kulturvereine in Österreich

„Musik, Kultur, Tradition und Moderne – Österreich gilt weltweit als Kulturland und Kultur ist auch ein wesentlicher Faktor für Wirtschaft und Tourismus. Das kulturelle Leben ist in Österreich größtenteils über Vereine organisiert. Diese Vereine hatten und haben an den Folgen der Coronakrise zu leiden. Mit dem heute präsentierten Fonds für NPO können diese Vereine wieder aufatmen und das kulturelle Leben in Österreich bekommt den von allen herbeigesehnten Aufwind. Denn Kunst und Kultur sind systemrelevant und die Hilfe an Künstlerinnen und Künstler, an Kulturvereine und an die vielen in diesem Vereinen tätigen Menschen kommt an.“

Zarits: Die zahlreichen Sportvereine können ihre wertvolle Arbeit fortsetzen

Auch ÖVP-Sportsprecher Abg. Christoph Zarits ist zufrieden, dass der NPO-Fonds nun auch die vielen Sportvereine in Österreich unterstützt. „Die Sportausübung ist in unserem Land zu einem unerlässlichen Teil über Vereine organisiert. Sport ist für die Gesundheit der Bevölkerung unverzichtbar“, spricht der ÖVP-Sportsprecher die Vorsorgewirkung der Sportausübung an. „Die COVID-19-Krise hatte und hat massive Auswirkungen auf den österreichischen Sport. Neben den erforderlichen persönlichen Einschränkungen bei der Sportausübung sehen sich auch viele Vereine mit finanziellen Einbußen konfrontiert. Um diese Krise möglichst rasch und möglichst unbeschadet zu überstehen, hilft der NPO-Fonds. So können die nachteiligen Folgen gemildert werden und unsere zahlreichen Sportvereine ihre wertvolle Arbeit fortsetzen können.“

